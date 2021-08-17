专家：若出现使疫苗无效变种病毒 防疫成果或倒退一年或更多

（伦敦讯）英国专家警告，若是出现足以使现有冠病疫苗全都无效的新变种病毒，抗击冠病之战可能倒退一年或更多。

英国《卫报》报道，英国政府紧急情况科学咨询小组（Sage）近期发布的报告指出，现实中可能出现一种令现有疫苗全都束手无策的新变种病毒，而这足以使冠病危机再度恶化。

该小组成员梅德利教授表示，策划者和科学家应该“非常认真看待”这个可能性。小组呼吁继续研发更有效的疫苗，进一步降低冠病感染率和抑制病毒的传播力，同时在英国创建更多疫苗生产设施以及进行更多实验室研究来预测变种病毒的演变。

梅德利表示，希望病毒的演变是缓慢的，即使出现变异毒株，也不至于使所有疫苗都失效。他指出：“如果新的变异毒株足以显著克服免疫力，那它基本上是个新病毒……我们的优势在于我们有能力相当快速地研发疫苗对抗这个病毒。不利之处在于我们可能倒退至一年前的（抗疫）阶段，而这取决于现有疫苗对新的变异毒株有多大的抵抗力。”

吁英国政府制定应急计划

英国帝国理工大学冠病应对小组成员巴格林副教授表示，防止对疫苗具有中度至高度抵抗力的变异毒株入侵至关重要，因为它们可能引发比先前更大规模的疫情。

他认为，提升和改进现有的疫苗或许足以对抗新的变异毒株，但这可能需要几个月的时间，如果在这段期间变异毒株构成显著威胁，那或许得恢复或收紧防疫限制措施。

英国首相约翰逊的前高级顾问康明斯呼吁政府，就可能出现使所有疫苗都无效的变异毒株，制定一份应急计划。

德尔塔变异毒株已成为英国的主流毒株。英国公共卫生部的数据显示，接种两剂冠病疫苗有助于防止感染德尔塔毒株的患者病重入院，这方面的有效率超过90%。