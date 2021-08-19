刚承诺组建包容政府 塔利班射死四人

阿富汗东部大城市贾拉拉巴德周三有民众走上街头抗议，要求将塔利班的旗帜换成阿富汗国旗，结果双方爆发冲突，塔利班士兵朝人群开枪，造成至少三人死亡，十多人受伤。

（喀布尔／华盛顿综合电）塔利班重掌阿富汗政权后承诺建立包容政府，不会报复杀人及尊重女性权利，言犹在耳，就有至少四人包括一名女子遭塔利班武装分子开枪打死。

塔利班攻下阿富汗首都喀布尔后，东部大城市贾拉拉巴德周三有民众走上街头抗议，要求将塔利班的旗帜换成阿富汗国旗，结果双方爆发冲突，塔利班士兵朝人群开枪，造成至少三人死亡，10多人受伤。

公共场合没穿戴遮脸罩袍一妇女被开枪打死

另据《纽约邮报》和福克斯新闻网报道，阿富汗塔喀省一名妇女周二因在公共场合没有穿戴遮脸的罩袍而被开枪打死。

到昨晚截稿前，塔利班发言人未针对上述流血事件发表任何谈话。

美国、欧洲联盟及另19个国家周三发表联合声明说，他们对阿富汗妇女和女孩的处境深感担忧，敦促塔利班确保她们的安全。“如同所有阿富汗人一样，妇女和女孩也应活得有尊严，获得安全保障。国际社会准备好为她们提供人道主义援助和支持，确保她们的声音被听见。”

塔利班在美国及北大西洋公约组织撤军后，以迅雷不及掩耳的速度占领阿富汗，引发国际社会不安，担心恐怖主义再度崛起，并为阿富汗人民，特别是女性的前景担忧。这也让不少国家，尤其是过去20年来竭尽所能打击塔利班的西方国家，面临是否要与这个“恐怖组织”打交道的窘局。

塔利班在周二的首个记者会上承诺建立包容政府、按回教法保护妇女权利，确保阿富汗领土不会被用来针对其他国家，但国际社会大多质疑它的可信度。

联合国发言人杜加里克表明，必须观察塔利班是否言行一致。英国首相约翰逊也说，塔利班须以实际行动向世界证明他们不会报复杀人。“我们会根据它的行为，而不是言语作出判断。”

约翰逊周二已和美国总统拜登就阿富汗局势通电话，双方同意在下周举行的七国集团领导人视讯会议共商对策。他们认为，国际社会须团结一致，以防阿富汗发生人道主义危机及恐怖主义威胁。

美国白宫国家安全顾问沙利文指出，美国与阿富汗未来的关系，取决于塔利班对女权、卡伊达极端组织等课题的态度。“塔利班须让世界看到他们究竟是怎样的人，以及打算怎么做。”

此外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周二指出，欧盟须尽快与塔利班对话，以执行人员撤离及保护女性事宜，但他表明这并非承认塔利班政权。

加拿大总理特鲁多则坚决不承认塔利班政权，称它是“公认的恐怖组织”，通过武力推翻民主政府。

北约秘书长斯托尔滕贝格也警告塔利班，勿让阿富汗再度成为恐怖组织的温床，否则就算已撤军，北约也有能力对阿富汗展开远距离攻击。他昨天也说，北约外长明天将召开紧急视频会议，讨论阿富汗的最新局势和对策。

另一方面，阿拉伯联合酋长国证实，出逃的阿富汗原任总统加尼目前在阿联酋，它是出于人道主义理由收留加尼。