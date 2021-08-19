塔利班二号人物巴拉达尔料出任阿富汗总统

（喀布尔综合电）塔利班政治委员会负责人巴拉达尔已从卡塔尔首都多哈返回阿富汗，并率团抵达第二大城市坎大哈。他被视为塔利班的二号人物，外界预料他将出任阿富汗总统。

现年53岁的巴拉达尔（Mullah Baradar）是塔利班的联合始创人之一，曾是塔利班已故精神领袖奥马尔（Mullah Omar）的副手，也是奥马尔信任的军事指挥官之一，两人在上世纪90年代初成立了塔利班。

巴拉达尔1968年出生于阿富汗南部乌鲁兹甘省。上世纪80年代，他和许多阿富汗年轻人一样加入了“圣战者组织”对抗苏联。苏联撤军后，阿富汗紧接着又陷入了军阀之间的血腥内战，巴拉达尔和当时的指挥官奥马尔于1994年，在战乱中于坎大哈共同创建了塔利班。当时加入塔利班的人多半曾在巴基斯坦和阿富汗宗教学校读过书。一般认为，这类宗教学校宣扬极端的逊尼派回教主义。

素有“屠夫”之称 军事指挥能力强大

塔利班曾于1996年至2001年统治阿富汗，并实施严格的回教法，而巴拉达尔被视为成功的战略家，是塔利班当年取得胜利的关键人物。他素有“屠夫”之称，给外界的印象是有强大军事指挥能力的领袖，也是心思缜密的政客。

由于奥马尔支持已故卡伊达恐怖组织头目奥萨马策划的“九一一恐怖袭击”，导致美国入侵阿富汗。2001年这起轰动全球的恐袭发生后不到一个月，美国及盟友攻入阿富汗，同年12月塔利班政府就倒台，美国开始与阿富汗人合作建立民主政府。

巴拉达尔则被联合国安全理事会列入针对塔利班个人和实体的1988号制裁委员会的制裁清单内。他当时逃亡到巴基斯坦，继续控制着塔利班的资金和策动一些袭击，后于2010年在巴基斯坦南部城市卡拉奇被该国情报局及美国中央情报局人员抓获。不过，为谋求与塔利班谈判，美国阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德于2018年要求巴基斯坦释放巴拉达尔。巴拉达尔获释前往卡塔尔，被任命为塔利班在卡塔尔的政治领导人。

多哈谈判小组要员

尽管目前塔利班的最高领导人是阿洪扎达，但他的角色是精神领袖，巴拉达尔才是塔利班真正的政治领袖，也是最常公开露面的代表人物。他是塔利班在多哈的谈判小组要员，主导了有关美国撤军及与阿富汗政府之间的谈判，以实现阿富汗的持久和平。不过，近几个月来，多哈谈判进程收效甚微。

塔利班武装组织上个星期天进驻阿富汗首都喀布尔后重掌政权，当时社交媒体就发布了有关巴拉达尔发表胜利宣言的视频。如今他返回阿富汗并回到塔利班的精神发源地坎大哈，具有重大意义。西方媒体则认为，巴拉达尔重新掌权意味着阿富汗无法摆脱过去的血腥枷锁。