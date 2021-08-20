可能由执政委员会领导 塔利班回教法管理阿富汗

执政委员会将负责委任各部部长，委员会主席扮演类似总统的角色，这个职位可能由塔利班最高领导人阿洪扎达的三名副手之一出任，其中，塔利班联合始创人之一的巴拉达尔是热门人选。

（喀布尔路透电）塔利班周四正式宣布建立“阿富汗伊斯兰酋长国”。与上次的严酷执政相比，塔利班此次对外展现较温和与开放的态度，该组织会如何治理国家备受关注。

塔利班高层透露，有关新政府的许多细节仍有待敲定，但可以肯定的是，阿富汗不会是民主国家，而可能会由一个执政委员会管理，并奉行回教法。

塔利班高级指挥官哈希米（Waheedullah Hashimi）告诉路透社，执政委员会将负责委任各部部长，委员会主席扮演类似总统的角色，这个职位可能由塔利班最高领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）的副手之一出任；阿洪扎达则是凌驾于主席之上的最高领袖。

这与1996年至2001年塔利班首次执政时的权力结构类似。当时，塔利班最高领袖奥马尔（Mullah Omar）退居幕后，由一个委员会出面管理国家。

新“总统”可能从阿洪扎达三名副手中选出，他们是奥马尔的儿子雅各布（Mullah Yaqoob）、武装组织“哈卡尼网络”（Haqqani Network）的领袖哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），以及塔利班驻多哈的政治委员会负责人巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）。

其中，现年53岁、也是塔利班联合始创人之一的巴拉达尔是热门人选。塔利班称，该组织领袖将向世界展示自己，不会再像过去般保持神秘。

将设包括前政府军国家部队

塔利班领导层将于本周晚些时候开会讨论治理方式，但已排除任何形式的民主制度。哈希米说：“我们不会奉行民主制，因为民主制在我们国家没有任何基础。我们不会讨论阿富汗应采用怎样的政治体系，因为这一点很清楚，就是回教法。”

塔利班发言人穆贾希德周四在推特发文，宣布建立阿富汗伊斯兰酋长国（Islamic Emirate of Afghanistan）；塔利班首次掌权时也使用了同个名称。周四也是阿富汗脱离英国统治独立102周年纪念日。

哈希米还透露，塔利班计划建立一支新国家部队，队员将包括塔利班原武装人员，以及愿意加入的前政府军士兵。

他说，阿富汗前政府军大多曾在土耳其、德国和英格兰受训，塔利班将劝说他们重返岗位。“当然，我们会做出一些改变，军队会进行一些改革，但我们仍然需要他们，并呼吁他们加入。”

由回教学者理事会决定 女性权利及地位

哈希米补充说，塔利班尤其需要飞行员。缺乏空中力量一直是塔利班弱点之一。外国部队撤离后，塔利班闪电占领阿富汗，过程中起获多架直升机和飞机，但却没有飞行员可用。

路透社指出，过去20年有数千名阿富汗士兵遭到塔利班杀害，塔利班的征兵呼吁能否获得响应有待观察。

针对外界担心塔利班会如上次掌权时压迫女性，哈希米说，99.99%的阿富汗人都是回教徒，因此女性扮演的角色，包括她们是否有权工作与受教育、应如何穿着等问题，最终将由一个回教学者理事会决定。

他说：“我们的乌理玛（回教学者）将决定是否允许女孩上学。他们也将决定，她们是否应戴头巾（hijab）、穿全身式罩袍布卡（burqa），或是只戴面纱配长罩袍（abaya）或其他服饰，或是不用。”

塔利班过去禁止妇女上学和工作，并规定她们只能在男亲属陪同下外出，且须穿上布卡，违者可能当众被体罚及羞辱。西方国家领袖已表明，他们将根据塔利班的行为，包括对待女性的方式来评断这个新政权。