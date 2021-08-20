美拟9月20日起开打冠病疫苗加强针 世卫坚称现阶段没有必要 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 在休斯敦的医院，普遍将走廊权充病房，因为紧急病房都腾给冠病患者。据美国官方，截至8月17日的一周平均新增病例为13万零121起，是今年2月2日以来新高。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国计划从9月20日起开打冠病疫苗加强剂，为完成接种辉瑞或莫德纳疫苗第二剂八个月后的人接种第三剂。然而，世界卫生组织坚称，没有足够数据证明现阶段须要追加接种疫苗。美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基、食品药品管理局代理局长伍德科克、医务总监默蒂以及传染病专家福奇等主要负责处理疫情的官员18日发表联合声明，称：“根据我们的最新评估，冠病疫苗目前对重症、住院和死亡的保护效果可能在未来数月下降，特别是那些属较高风险或较早接种疫苗的人，” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病疫苗 美国 辉瑞 莫德纳 强生 速读天下 早 说