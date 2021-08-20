美拟9月20日起开打冠病疫苗加强针 世卫坚称现阶段没有必要

美国计划从9月20日起开打冠病疫苗加强剂，为完成接种辉瑞或莫德纳疫苗第二剂八个月后的人接种第三剂。然而，世界卫生组织坚称，没有足够数据证明现阶段须要追加接种疫苗。

美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基、食品药品管理局代理局长伍德科克、医务总监默蒂以及传染病专家福奇等主要负责处理疫情的官员18日发表联合声明，称：“根据我们的最新评估，冠病疫苗目前对重症、住院和死亡的保护效果可能在未来数月下降，特别是那些属较高风险或较早接种疫苗的人，”