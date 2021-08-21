联合国机密文件指出 塔利班加紧搜捕效力美国或北约者

挪威全球分析中心撰写的报告说，塔利班在盘查前往首都喀布尔机场的人，并在喀布尔和贾拉拉巴德等重要城市设立检查站。塔利班分子也开始逐户访查想要逮捕的人和他们的家属。“他们锁定拒绝降服者的家人，并依据回教律法告发和惩罚他们的家人。”

（喀布尔综合电）塔利班日前矢言不会进行报复，但有迹象显示它已经出尔反尔。联合国的阿富汗机密文件指出，塔利班正加紧搜捕曾为美国或北约部队工作的人。

由非盈利组织挪威全球分析中心周三撰写的报告说，塔利班在盘查前往首都喀布尔机场的人，并在喀布尔和贾拉拉巴德等重要城市设立检查站。塔利班分子也开始逐户访查想要逮捕的人和他们的家属。

挪威全球分析中心的总干事内勒曼说：“他们锁定拒绝降服者的家人，并依据回教律法告发和惩罚他们的家人。”内勒曼也说：“我们预料曾与北约和美国部队及其盟友共事的人，连带他们的家人，都可能遭受酷刑和处决。”

报告指出，塔利班已掌握想要逮捕对象的“优先名单”，风险最大的是在阿富汗军队、警察和情报机构扮演重要角色的人。它警告，仍留在阿富汗境内的西方人或其他外国人比如医疗工作者必须小心，他们如果批评塔利班，很可能被盯上或逮捕。

挪威全球分析中心经常与联合国机构合作，专门提供情报和分析，它称这份阿富汗报告已经在联合国内部各机构和人员传阅。针对报告，联合国一名官员只说，这是挪威全球分析中心的报告，不是联合国的报告。塔利班方面尚未做出回应。

曾一再否认会采报复行动

过去塔利班一再否认会采取报复行动，并数次发表声明说，他们禁止塔利班武装人员擅闯民宅。塔利班也坚称不会对付妇女和新闻工作者，但已有好些媒体人员揭露近日他们在阿富汗首都喀布尔实地采访当地一些混乱情况时，遭到塔利班武装人员棒打或鞭打。

另一方面，国际特赦等人权组织担心，塔利班可能使用网络平台追踪阿富汗人民的个人数码足迹或社交连结。

对此，面簿、推特和职场社交平台LinkedIn相继宣布，会保护阿富汗民众的账号，避免他们成为塔利班锁定的对象。

面簿已暂时停止阿富汗境内账号的检视或搜寻朋友的功能，推特表示会加速移除已经归档的推文。LinkedIn发言人说，已暂时隐藏阿富汗使用者的人脉连接网，其他使用者不得检视。

国际特设组织表示，阿富汗国内有数千人包括学者、记者和人权维护者，都可能遭到塔利班对付。

自塔利班控制阿富汗首都喀布尔之后，有数以万计的阿富汗人逃离。美国周四说，过去五天已经用飞机载走约7000人。

现在阿富汗部分地区开始出现零星的反抗。阿富汗副总统萨利赫和反塔利班领袖已故马苏德的儿子艾哈迈德，一起在中北部的潘杰希尔山谷组织抵抗军。萨利赫日前表示，在总统加尼仓皇逃离之后，他是阿富汗合法的看守总统。

针对当前局势，俄罗斯外长拉夫罗夫周四说：“塔利班并没有控制阿富汗全境。”