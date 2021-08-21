邻国纷纷表态 无义务收容阿富汗难民

（安卡拉综合电）塔利班夺权后，外国政府担心阿富汗乱局蔓延，甚至掀起远至欧洲的难民潮。阿富汗周边大国土耳其已经拒绝无止境收容阿富汗难民。土耳其总统埃尔多安周四表明，土耳其没有责任或义务成为欧洲的阿富汗“难民仓库”。

近几周大批阿富汗平民越界进入土耳其。埃尔多安当天在内阁会议后说，面对大批阿富汗人出逃，欧洲国家有责任解决这个问题。

他表示，安卡拉当局已经在与伊朗接壤的边境地带采取应对措施，那里是阿富汗难民进入土耳其的重要通道。埃尔多安也说，土耳其会与塔利班新政府讨论这个课题。

另外，希腊总理米佐塔基斯周五与埃尔多安讨论阿富汗局势。

希腊同样担心困扰欧洲的2015年难民危机重演。当年那场危机希腊首当其冲，近百万躲避战争的难民通过土耳其不断涌入，他们来自叙利亚、伊拉克和阿富汗。

希腊政府日前说，希腊不想成为阿富汗难民进入欧洲大陆的入口点。

已收留300多万阿富汗人 伊朗担忧更多难民涌入

伊朗也很担忧会有大批阿富汗难民涌入。现在，伊朗已经收留数百万名阿富汗人。

伊朗官方电视台引述伊朗边界警方说：“只要阿富汗政局不明朗，难民潮将不会消退。”社交媒体的影片显示，大批阿富汗平民带着孩子，越过阿伊边界寻求庇护。有一名孕妇和家人长途跋涉，走了48小时才到伊朗。由于途中走错路，一家人得连夜攀过边界围墙，孕妇不幸跌倒流产。她们之后被伊朗边界警察逮捕，安置在临时难民营。

伊朗内政部负责边境事务的副部长加塞米说，伊朗已经在毗邻阿富汗的三个省份设置临时安置所。他表示，在预见大批难民入境的同时，还要特别关注可能出现冠病传播。

伊朗媒体报道，伊朗国内已有300多万阿富汗人，其中78万是难民，另有200多万没有合法居留证件，其余60多万阿富汗人持有伊朗签证。

伊朗国际问题专家哈尼扎德警告说：“阿富汗内乱将冲击周边国家的内政。难民涌向伊朗东部边界，将给伊朗经济、安全和文化带来严重影响。”

伊朗已经是冠病疫情重灾国，也陷入经济危机，早已自顾不暇。阿富汗难民潮势必让伊朗面对更大压力。伊朗外交部已在周一呼吁国际社会协助安置阿富汗难民。