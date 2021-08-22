拜登：史上最困难空撤之一 塔利班若干扰撤离行动美军将反击

拜登周五在白宫发表电视演讲，就阿富汗撤侨做出保证。“我不能保证最终的结果会怎样，但是，身为美军总司令，我可以保证，将动员一切必要的资源来完成撤离。”

（华盛顿／布鲁塞尔综合电）美国总统拜登说，此次从阿富汗撤军和撤侨是史上最困难的空中撤离行动之一，塔利班若干扰或攻击撤离行动，将遭到美军强有力的反击。在这同时，欧洲与中东一些国家将暂时接收从阿富汗撤出的人，以缓解撤离行动的瓶颈。

拜登周五（8月20日）在白宫发表电视演讲，就阿富汗撤侨做出保证。“这是史上最大规模和最艰难的空撤行动之一……我不能保证最终的结果会怎样，或保证一切将毫发无损；但是，身为美军总司令，我可以保证，将动员一切必要的资源来完成撤离。”

拜登强调，曾协助美国的阿富汗人和美国公民“几乎一样重要”。他透露，自8月14日以来已疏散了约1万3000人，单是周四一天就撤走了5700人。另有数千人在美国政府的协助下，搭乘私人飞机撤离。

当媒体询及是否可能在8月31日的期限结束之前将美国人全部撤离，拜登说，这是目标，但仍取决于局势的发展。

他表示，美国政府与塔利班“保持联系”，以协调和安排美国人员的安全撤离。“就我们所知，在塔利班的检查站，只要展示美国护照，就可以通过。”

拜登警告，塔利班若胆敢干扰或攻击在机场的撤离行动，美军将做出强有力的反击。他曾表示，如果要离开的美国人还没全撤离，即使过了8月31日，美军仍会留驻阿富汗。

卡塔尔空军机场不胜负荷 喀布尔撤离行动暂停七小时

同日，美国官员透露，国务院即将宣布，欧洲和中东一些国家如德国、巴林已同意，暂时收容从喀布尔撤离的人员。

德国外交部长马斯当天发表声明说，境内的拉姆斯泰因（Ramstein）美军空军基地将暂时收容从阿富汗撤离的人员。

美国的撤侨行动遇到瓶颈，因为负责接收这些人员的卡塔尔乌德伊德（Al Udeid）美军基地已经不胜负荷。

乌德伊德基地已经没有空间可以接收更多撤离人员，以致周五喀布尔的撤侨行动暂停了约七小时。该基地到周五有至少8000名从阿富汗撤出的人。

据熟悉情况的人士透露，基地内拥堵不堪，许多人挤在机库，空气不流通，粮食和食水也不够。

据知，过去为北约盟国与国际组织工作的许多阿富汗人仍滞留。

北约秘书长斯托尔滕贝格周五说，北约盟国已部署足够飞机到喀布尔载送各国侨民和阿富汗同僚，但现在这些人要如何前往机场是个大问题。

北约外长当天开会商讨有关问题后，斯托尔滕贝格在记者会上说，一些北约盟国要求给予更多时间来完成撤离行动。“我们有足够的飞机来载人，但把人尤其是阿富汗人送到机场的这个过程，现在是个很大、很大的挑战。”

美军周五就必须出动直升机到喀布尔机场附近的一家酒店，将受困的169名美国人接走。