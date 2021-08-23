德尔塔病毒肆虐 疫情恶化新西兰澳洲料延长封城令

新西兰卫生当局通报，昨天新增21起冠病确诊病例，其中20起在该国最大城市奥克兰，另一起在首都惠灵顿。澳洲昨天新增914起冠病确诊病例，再写下历来单日最高纪录。

（惠灵顿／墨尔本综合电）新西兰及澳大利亚遭德尔塔冠病变种病毒侵袭，封锁措施也阻挡不了疫情持续恶化，但当局坚持这是最好的对策。新西兰政府已考虑再延长原定明天（8月24日）解除的封锁措施，澳洲则打算在七成人口完成疫苗接种后才解封。

新西兰卫生当局通报，昨天新增21起冠病确诊病例，其中20起在该国最大城市奥克兰，另一起在首都惠灵顿。这使得最新一轮疫情在当地社区暴发以来，涉及德尔塔变种病毒的确诊病例增至72起。

新西兰总理阿德恩今天将召开内阁会议，预计会宣布延长奥克兰及惠灵顿的封锁措施，以及考虑在全国其他地方实施严格限制。

新西兰维持社区零感染六个月后，于8月17日通报了第一起德尔塔变种病毒确诊病例。阿德恩随即宣布全国封锁三天，奥克兰封锁七天。之后因疫情开始传播到其他城市，当局再延长全国封锁措施至明天。

新西兰冠病疫情应对部长希普金斯昨天宣布新的防疫措施，强制大多数活动场所及商店的访客须扫描二维码或手动登记，以便当局追踪可能曾与确诊患者接触过的人。

在澳洲，总理莫里森表明政府会维持防疫封锁措施，直到全国至少七成人口完成全剂冠病疫苗接种后才逐步解封。

他昨天接受澳洲广播公司（ABC）电视访问时说：“你无法永远活在封锁措施中，在某个时刻必须做出改变，这个时刻就是在达到70%（接种率）后。”

澳洲昨天新增914起冠病确诊病例，再写下历来单日最高纪录。联邦政府一直把封城视为关键的防疫策略，并把接种率作为逐步解封的指标。不过，根据官方统计，截至8月21日，澳洲16岁以上的人口当中，只有30%完成全剂疫苗接种。

澳洲的接种率偏低，主要是因为辉瑞冠病疫苗供应不足，以及部分民众对阿斯利康疫苗的安全有所质疑，担心引发血栓而不愿接种。

尽管目前澳洲政府已增加疫苗供应及加快接种进度，但许多民众似乎已失去耐心，无法忍受等到接种率提高到政府定下的标准才解封。上周六，数千民众无视封锁限制，走上悉尼和墨尔本的街头抗议防疫封锁，部分示威者与警方发生激烈冲突，超过200人被捕。

悉尼疫情最严重 示威活动或引发新感染群

悉尼所在的新南威尔士州是澳洲疫情最严重的地区，昨天新增830起确诊病例，是该州单日历来最高。当局担心，示威活动可能引发新的感染群，导致确诊病例进一步增加。

根据最新防疫政策，悉尼将从8月23日开始对部分区域实行宵禁，直到9月中；墨尔本则已实施类似限制。这意味着，澳洲2500万人口中有约六成受到封锁限制，除非有紧急原因，否则民众须留在家中。