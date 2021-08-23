多国紧张撤侨 平民持续涌入机场喀布尔频传死伤

塔利班一周前占领喀布尔后，喀布尔机场成为离开阿富汗的唯一途径，许多平民涌向机场，设法坐上外国撤侨包机。机场周边一片混乱。

（喀布尔综合电）阿富汗喀布尔国际机场持续涌入急于逃离的人群，英国国防部说，周六（8月21日）有七人在机场附近的混乱中死亡。据北约官员统计，过去一周该机场内与周边地区已有至少20人遭枪击或踩踏致死。美国和德国都以存在安全威胁为由，呼吁本国公民避免前往喀布尔机场。

英国国防部星期天发声明指出：“当地情况仍然极具挑战性，但我们正竭尽所能，尽可能安全地管控局势。”

声明说，周六有七名阿富汗平民在喀布尔机场附近的踩踏事件中丧命。

天空新闻台播出的画面显示，事发时，一些士兵站到墙上，试图把伤者从人群中拉出来；他们还用软管向群众洒水，以防止他们脱水。

视频中可见，现场至少有三具死者遗体，另有多人受伤。该台记者拉姆齐说，考虑到当前的混乱，发生致命事件似乎是“不可避免的”。

塔利班一周前占领喀布尔后，喀布尔机场成为离开阿富汗的唯一途径，许多平民涌向机场，设法坐上外国撤侨包机。

美国大使馆周六警告，由于喀布尔机场大门外存在潜在安全威胁，除非接到来自美国政府代表的指示，否则美国公民应避免前往该机场。德国大使馆也向德国公民发电邮，指塔利班部队正不断加强机场周边地区的管控力度。

鉴于机场情况混乱，瑞士被迫取消一趟原定周六从喀布尔起飞的包机。澳大利亚当天则派四趟包机接走300多人，包括澳洲、新西兰、美国和英国公民，以及阿富汗签证持有者。

美国陆军少将泰勒周六说，过去一周美国已从喀布尔撤走1万7000人，其中2500人为美国公民。他说，喀布尔机场还有大约5800名美军，并强调该机场仍然是安全的。

另外，美国总统拜登和西班牙首相桑切斯周六通话，商定将西班牙南部的两座军事基地用作阿富汗难民的临时收容所。双方同意，曾为美国效力的阿富汗人可在等待转往其他国家之际，栖身于这两个基地。

由于担心和塔利班发生冲突，协助撤离工作的外国部队一直将行动范围限于喀布尔机场内部。塔利班则派人到机场外围地区，设法维持秩序。

据目击者告诉路透社，塔利班武装人员星期天向空中开枪，并用警棍打人，以确保欲进入机场的人有序排队。

当天离开阿富汗的一名记者告诉法新社，他乘坐的巴士在机场外遭到平民包围。“他们向我们展示护照，高喊‘带我们走吧……请带我们走’。我们前方卡车上的塔利班战士必须向空中鸣枪，才能驱散人群。”

北部反塔利班武装仍在战斗

另一方面，塔利班联合创始人巴拉达尔（Mullah Baradar）已抵达首都，就组织新政府同其他塔利班领导人进行会谈。塔利班官员透露，该组织领袖将在未来几天同全国34省中20多个原省长和官员会面，以寻求他们的合作。

目前，塔利班仍在北部地区面对来自其他武装组织和原政府军的抵抗。阿富汗原国防部长穆罕默迪说，北部反塔利班武装已夺回巴格兰省的三个地区。他还称，抵抗塔利班是其职责，抗击塔利班的行动仍在进行。