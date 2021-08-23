喀布尔部分公务员上班遇阻

（喀布尔法新电）塔利班重夺阿富汗近一周后，当地局势仍不明朗，首都喀布尔的公务员周六欲重返工作岗位时，就遭塔利班人员阻止，目前尚不清楚何时能复工。

周六是阿富汗工作周的第一天，在原政府倒台、新政府又尚未成形的乱局中，能否保住饭碗是最令阿富汗人民担忧的问题之一。尽管塔利班此前宣布赦免所有阿富汗人，并允许原政府职员继续工作，但当天前去上班的喀布尔公务员却被阻挡在外。

其中一名公务员哈姆杜拉说：“我今早到办公室，但驻守大门的塔利班人员告诉我们，他们没有接到任何重开政府办公室的命令。他们要我们留意看电视或听电台广播，以获知有关何时复工的消息。”

喀布尔市政府的一名职员也表示：“我满怀希望想要去上班，结果却失望而归。”

不过，也有部分公务员得以继续上班。据农村恢复与发展部的职员透露，他们在出示身份证后获准进入该部办公室。

塔利班迅速拿下阿富汗以来，当地的政府大楼、银行、学校和大学大致上处于关闭状态，只有包括电信公司在内的少数几家私人企业维持运作。据当地交易员说，外汇市场也持续关闭，而须等待阿富汗央行的指示。

除了前往机场的路线仍然繁忙，喀布尔的其他道路大多显得空荡，通往市中心阿富汗外交部办事处的道路也被封锁。一名外交部职员说：“他们不允许任何人进入。其中一个人甚至告诉我，要等到委任了新部长和司长为止。”塔利班承诺组建一个能被阿富汗各方接受的包容性政府，目前正就此事与有关各方进行协商。