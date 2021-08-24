美国媒体：早在去年1月已有六人染疫逝世 美冠病暴发时间点或移前到2019年底

加州圣何塞《信使新闻报》报道，旧金山湾区新闻集团根据疾病控制和预防中心和国家卫生统计中心的染病死亡资料和专家访谈，发现六个州，曾于今年1月悄悄修改了六名逝者的死亡证书，显示他们的死因是冠病。

（华盛顿综合电）美国媒体发现，早在去年1月初，美国已有六个州的六名病患因感染冠病而逝世，这意味着冠病疫情在美国的已知暴发时间点进一步推前到2019年底。

此前，美国已知的首个冠病死亡病例是去年2月6日病逝的圣何塞居民多德（Patricia Dowd），但她如何以及在哪里染病，至今仍是个谜。

加州圣何塞《信使新闻报》（San Jose Mercury News）周日报道，旧金山湾区新闻集团根据美国疾病控制和预防中心（CDC）和国家卫生统计中心的染病死亡资料和专家访谈，发现加利福尼亚、阿拉巴马、佐治亚、堪萨斯、俄克拉荷马和威斯康辛州这六州，曾于今年1月悄悄修改了六名逝者的死亡证书，显示他们的死因是冠病。

这意味着，冠病更早已在先前以为最早发现疫情的美国沿岸以外的地区蔓延。然而，基于隐私保护，这六起病逝者的详细身份、所处具体地点和病况等，都不能对外公布。

加州、佐州、阿拉巴马州和俄克拉荷马州当局受询时，仅“承认或不否认”曾于去年1月期间，把上述逝者死亡证明的病故原因修改为“感染冠病”。

堪萨斯州没有对媒体询问置评。威斯康辛州卫生服务部的资料则显示，去年1月22日有一名50至59岁的女性“可能感染冠病”而逝世。

由于这些死亡病例分布在美国西部、中西部和南部，这显示，在去年1月份美国宣布将对中国和其他疫区实施旅行限制时，病毒可能已经在美国境内迅速传播。由于从感染冠病到死亡，一般历时约三周，加州大学伯克利分校的传染病专家斯沃茨伯格认为，这些新资料显示，冠病可能早在2019年12月甚至是11月就在美国境内传播。

斯沃茨伯格认为，美国最早期的冠病死亡病例可能被误诊为感冒或流感。“我肯定会推测，冠病在被确认为流行病之前，曾被多次讨论过。”他还指出，在阿拉巴马和俄克拉荷这些州，一般来往中国的人不多。

专家表示，有必要进行更深入的分析，包括根据现有的证据来调查那六个死亡病例的病毒特征，并确定毒株的来源以及它们之间是否有关联。

美国国立卫生研究院传染病实验室临床研究部门主任梅莫利相信，进一步的调查将有助于了解美国未来可如何应对公共卫生危机。

他说：“1918年流感仍有一些事情是我们无法完全明白的，我们试图挖掘那个时候的信息，以更好地了解它，为未来做好准备。我们还有很多工作要做，来试图了解（冠病）。”