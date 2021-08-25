专家：确诊病例可能成为漏网之鱼 自助检测无呈报机制或不利疫情监控

（华盛顿综合电）现今一些国家推出了无须处方就可购买的自助检测仪，让人们可自行检测是否感染了冠病。然而，流行病学家担心，由于当局没有制定机制规定人们必须提呈检测结果，这意味着有许多确诊病例可能成为漏网之鱼，进而影响当局对全国疫情概况的检测，进而影响防控疫情的工作。

在美国，雅培公司（Abbott）和Quidel都推出了可在家进行冠病检测的自助检测仪，但究竟有多少自助检测仪在药房和网上销售和使用至今不清楚。不过，雅培上个月透露，它旗下包括BinaxNOW在内的冠病自助检测仪的全球销售额约为10亿美元（13亿5500万新元）。