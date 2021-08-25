专家：确诊病例可能成为漏网之鱼 自助检测无呈报机制或不利疫情监控 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 （华盛顿综合电）现今一些国家推出了无须处方就可购买的自助检测仪，让人们可自行检测是否感染了冠病。然而，流行病学家担心，由于当局没有制定机制规定人们必须提呈检测结果，这意味着有许多确诊病例可能成为漏网之鱼，进而影响当局对全国疫情概况的检测，进而影响防控疫情的工作。在美国，雅培公司（Abbott）和Quidel都推出了可在家进行冠病检测的自助检测仪，但究竟有多少自助检测仪在药房和网上销售和使用至今不清楚。不过，雅培上个月透露，它旗下包括BinaxNOW在内的冠病自助检测仪的全球销售额约为10亿美元（13亿5500万新元）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病19 自行检测 美国 雅培 Quidel 田纳西豪雨成灾 至少21人死 早 说