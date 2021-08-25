塔利班警告美若不如期撤军后果自负 拜登或在周二宣布是否延长期限

塔利班表明，8月31日的撤军期限是一条“红线”，任何超出商定期限的外国军事存在将被视为“延长占领”。

（喀布尔综合电）塔利班警告，如果美国及其盟友在撤军期限到之后仍留在阿富汗境内，它们将面临“后果”。美国官员同日透露，总统拜登将在24小时内决定是否延长撤军期限，并可能在周二的七国集团（G7）会议上宣布决定。

欧盟与英国：美不可能如期完成疏散工作

欧盟与英国都认为，如期完成从阿富汗疏散的工作是不可能的。但英国国防部长华莱士指出，从塔利班和拜登近日的发言看来，这个期限不太可能获得延长。

塔利班再次掌权后，数以千计的西方部队士兵又回到阿富汗，协助疏散外国公民与曾为外国政府效力的阿富汗人。喀布尔国际机场至今仍混乱，撤军期限逼近，美国面对的压力越来越大。

塔利班表明，8月31日的撤军期限是一条“红线”，任何超出商定期限的外国军事存在将被视为“延长占领”。

塔利班发言人沙欣周一（8月23日）告诉英国天空新闻台：“如果美国或英国要求更多时间来继续疏散工作——答案是‘不行’……这么做是有后果的。”

美国正致力争取在期限到之前完成疏散工作，但没有排除将期限挪后的可能性。美国官员透露，拜登最快可能于周二决定是否要这么做。

美国国家安全顾问沙利文说，目前撤出阿富汗的人员大多为阿富汗公民，但白宫认为，仍可在期限到之前接走所有美国人。他还说，美国政府每天都在和塔利班进行谈判，并在疏散人员方面取得“巨大进展”。

五角大楼发言人柯比也说：“我们的目标是尽快撤走最多的人。我们正竭尽所能在本月底之前达成这个目标。”他说，军方的目标是每天撤离5000到9000人。

白宫周一说，自8月14日以来，美国已从阿富汗疏散4万8000人，当中约1万零900人是在过去24小时内撤离。除了将美国公民、盟国公民及曾与美军共事的阿富汗人安全送走，美国还需数日时间来撤走参与疏散工作的6000名美军。

德国、英国与法国都希望美国部队留下，继续协助疏散工作。法国外交部官员周二说，若美国决定如期撤军，法国将在本周四结束疏散行动，这意味着“我们只剩三天时间”。

G7领导人周二举行视讯会议，讨论阿富汗局势。预料，拜登将直接面对延长撤军期限的压力，与会各国领袖也将针对是否正式承认或制裁塔利班政权采取一致立场。

英国防长华莱士说，首相约翰逊将在会议上提议延长疏散窗口，但他也说，从塔利班和拜登的态度来看，提议被接受的可能性不大。

英国外交部长拉布则表示，英国将尽全力应对阿富汗的人道主义危机。他在《电讯报》周一刊出的撰文中写道：“我们将使用所掌握的一切手段，包括制裁、援助和国际金融体系准入，并正在围绕这些共同的优先事项召集我们的国际伙伴。”