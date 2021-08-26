任意处决平民和降兵 联合国指塔利班严重侵犯人权

（日内瓦综合电）阿富汗在塔利班上台后面临人道主义危机，联合国人权事务高级专员巴切莱特说，她接获可信报告，指塔利班犯下严重侵犯人权的罪行，包括杀害平民和阿富汗安全部队人员。

巴切莱特周二在联合国人权理事会特别会议上说，有可信报告显示，塔利班对阿富汗平民和投降的安全部队人员进行任意处决。她没有进一步说明，但呼吁建立机制来密切监督塔利班的行为。

联合国独立人权专家也在一份联合声明中指出，塔利班正挨家逐户进行搜索，许多阿富汗人都躲了起来，还有报告指塔利班没收个人财产并实施报复，这些行为可能构成战争罪和反人类罪。

巴切莱特强调，过去20年阿富汗在人权方面取得的进步不容抹杀。她指出，塔利班承诺尊重和保护人权，并有责任履行承诺。她补充说，塔利班对待妇女的方式将是一条“基本红线”。

此次会议是在巴基斯坦和回教合作组织要求下举行。会议一致通过决议，对阿富汗境内所有侵犯人权及违反国际人道主义法的行为表示严重关切。

多个救援机构担心，一旦西方国家结束撤离行动，还留在阿富汗的数百万人将面对饥荒、疾病与塔利班报复的风险。

北约外交官呼吁阿富汗邻国开放陆路边界，以加快疏散工作。

这名不愿具名的官员告诉路透社：“伊朗、巴基斯坦和塔吉克斯坦应通过空中或陆地路线，让更多人撤出阿富汗。迅速使用空路和陆路是至关重要的。”

另据彭博社引述消息人士报道，美国总统拜登已要求难民援助机构，为接收和重新安置多达5万名通过一项临时计划到美国的阿富汗人做好准备。

这项人道主义计划的对象是那些可能因塔利班上台而面对危险，但不符合或没有申请特别移民签证的阿富汗人，包括妇女领袖、记者和其他高风险群体。

他们到美国后，将有一年时间申请特别移民签证等其他正式文件。

据悉，美国国务院计划推出一次性的资助计划，供服务这个群体的援助机构申请。