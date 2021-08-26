澳洲新州封城疫情未好转 医疗官员吁尽快接种疫苗

（悉尼综合电）澳大利亚新南威尔士州在实施封锁措施两个月后，疫情依然不见好转，周三新增919起确诊病例，是疫情暴发以来的最高水平。当地医疗官员说，部分医疗体系正承受“严峻压力”，并促请人们尽快接种疫苗，提高疫苗覆盖率。

目前，新州有多达113人须接受深切治疗，当中98%还未接种疫苗。

新州首席卫生官钱特在疫情简报会上说：“这凸显了疫苗接种的重要性，我们必须提高疫苗接种率。”

新州州长贝雷吉克利安也发出相同呼吁。她在首府悉尼的记者会上说：“显然地，部分医疗体系正在承受严峻压力，因为多达80%的病例都来自同一个地区（悉尼西南部市郊）。”

相对发达国家，澳洲的疫苗接种进度缓慢，16岁以上人口只有大约31%完成两剂疫苗接种，54%接种了至少一剂疫苗。

澳洲联邦政府周三说，一旦接种率达到70%至80%，即使个别州属或领地决定保留边界管制，联邦政府也会终止给予各州的紧急经济支援。

财长弗莱登伯格呼吁所有州和领地政府配合上个月莫里森政府宣布的四阶段全国重新开放计划。

他告诉七頻道新闻：“我不会使用制裁一词……不过一旦达到70%至80%的接种目标，州长和首席部长们不应预期联邦政府会继续提供现阶段的紧急经济援助。”