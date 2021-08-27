喀布尔机场外连环爆炸 传至少13死包括儿童

（喀布尔综合电）阿富汗安全局势急速恶化，喀布尔国际机场外周四发生连环爆炸，初步消息指有至少13人死亡，多人受伤。西方国家此前刚刚警告，伊斯兰国组织可能即将针对该机场发动袭击，因此，一些国家已结束从阿富汗疏散人员的行动。

美国五角大楼发言人柯比在推特发文证实，喀布尔机场外的艾比门（Abbey Gate）——通往机场的主要入口通道周四发生爆炸，造成平民和美军伤亡，人数不详。离艾比门约200米的巴隆酒店（Baron Hotel）附近一带也发生至少一次爆炸。目击者说，酒店附近的爆炸导致孩童受伤。

袭击的具体时间不详，但美国有线电视新闻网（CNN）是在美东时间早上9时40分（新加坡时间晚上9时40分）报道喀布尔机场发生第一次爆炸。

初步报告显示，这是一起自杀式炸弹袭击。美国国务院说，机场外还发生枪击事件。美国总统拜登已听取有关此次袭击的简报。

截至昨天午夜截稿前，路透社引述塔利班官员说，这起袭击夺走至少13条人命，当中包括儿童和外国人，还有许多塔利班守卫受伤。另有美国官员说，有三名美军受伤，其中至少一人重伤；爆炸也造成人员死亡，但不清楚人数与他们的国籍。喀布尔的医院则透露，已有约60人因爆炸受伤送往医院。

爆炸前多国发出警告

英国《卫报》报道，艾比门一带有许多排队办理签证的平民。报道还说，没有英国人伤亡。土耳其国防部和西班牙国防部分别表示两国没有人伤亡。

爆炸发生前数小时，美国、英国、澳大利亚、德国等刚刚针对喀布尔机场袭击风险发出警告。英国国防部武装部队部长希佩周四较早前说，可信情报显示，伊国组织阿富汗分支“呼罗珊省伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）可能在数小时内对喀布尔机场发动袭击。

美国政府消息人士说，美国政府还在调查这起事件，但此次袭击符合ISIS-K的所有特征，相信是该组织所为。

美国官员担心，喀布尔机场还可能遭到进一步袭击。

ISIS-K和塔利班都是强硬逊尼派组织，但视彼此为死敌。2014年伊国组织在伊拉克和叙利亚建立哈里发国后，塔利班的一些巴基斯坦成员改而效忠伊国组织，与阿富汗武装分子共同成立ISIS-K，该分支去年正式获得伊国组织中央领导层承认。

由于袭击威胁迫在眉睫，比利时、荷兰、波兰、匈牙利、丹麦、加拿大等已陆续终止撤侨航班。荷兰政府形容，这是“痛苦的时刻”，因为一些符合疏散资格的阿富汗人还留在当地。

白宫周四早前说，美国与盟国已从阿富汗疏散约9万5700人，疏散航班正以每39分钟一趟的频率起飞。

除了西方国家，印度、韩国、卡塔尔等也参与了疏散行动。尽管面对袭击风险，离开的希望也越来越渺茫，周四喀布尔机场外仍聚集许多人。一名民航官员说：“人们不愿意走，离开这个国家的决心让他们甚至不怕死。”

欧盟内政部长定下周二就阿富汗问题召开紧急会议。欧盟委员会指出，参与北约阿富汗任务的国家有义务帮助面临危险的阿富汗人。欧盟正制定全面方案，包括要求各国承诺接收一定数量的阿富汗难民。