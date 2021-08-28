喀布尔机场受恐袭威胁 多国结束撤侨阿富汗人逃离渐无望

阿富汗变天●后续

美国总统拜登维持8月31日从阿富汗撤军的最后期限，促使多个国家重新调整撤侨计划。加拿大、丹麦、荷兰，以及比利时宣布，不再安排从喀布尔机场起飞的航班。

（喀布尔综合电）阿富汗局势持续动荡，首都喀布尔机场面临恐怖袭击威胁，好些国家开始结束或已经结束撤侨行动，意味着阿富汗平民要撤离的机会越来越渺茫。

美国总统拜登已表明会维持8月31日从阿富汗撤军的最后期限，促使多个国家重新调整他们的撤侨计划。加拿大、丹麦、荷兰，以及比利时已宣布，不再安排从喀布尔机场起飞的航班。

英国国防部长华莱士周五接受英国天空新闻台访问时指出，英国在阿富汗的撤离行动将在“几个小时内”结束。除了已在喀布尔机场内的人员，英国不再接受任何其他人员乘坐该国的航班离开。

他说，英国位于喀布尔机场外的一家酒店已关闭，酒店内一个负责处理签证等撤离事宜的中心也随之关闭。“大约1000人已从酒店前往机场准备撤离，我们会带着他们，或者想办法尽可能带上在机场内的一些人离开。”

他之后告诉LBC电台，自8月14日起，英国已协助大约4000名英国人、1500名外国人，以及8000名过去20年来曾与英国合作，且符合条件的阿富汗人撤离。不过，仍有大约800名至1100名帮助过英国的阿富汗人无法离开，另有约100名至150名英国公民自愿留下。

西班牙已完成撤离阿富汗的行动，协助1898人安全离开。西班牙政府昨天发声明指出，最后两架共载有81人的撤离航班当天早上飞抵迪拜，撤离人员包括西班牙军人、大使馆人员，以及阿富汗籍的雇员及其家属。“这两次飞行结束，意味着西班牙对曾帮助过我们的阿富汗合作者及家属的撤离工作已完成。”

澳法共撤出约7000人

澳大利亚则在喀布尔机场遭遇自杀式炸弹袭击后停止撤侨。总理莫里森在堪培拉告诉记者，澳洲在阿富汗的撤离任务已结束，目前进入撤离后的阶段，通过人道主义计划接收希望离境的阿富汗人。

他指出，塔利班接管喀布尔后，澳洲已从阿富汗撤离了大约4100人，其中包括3200名澳洲公民及阿富汗签证持有人。

法国的撤离行动同样会在周五结束。法国欧洲事务部长博恩在法国Europe 1广播电台的节目中说：“撤离行动很快就会结束。但由于可怕的恐怖主义袭击，行动被迫中断。行动结束时间可能会迟于周五晚。”

法国政府此前指撤离行动将于8月27日结束。据总统马克龙说，8月中以来，法国已从阿富汗撤出约2600人，其中超过2000人为阿富汗人。