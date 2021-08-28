伊国组织分支宣称 对自杀式袭击负责 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 喀布尔机场炸弹袭击造成许多阿富汗平民伤亡，伊国组织表示他们的目标是“同美军合作的翻译者”。（路透社） 字体大小: 小 中 大 伊国组织的阿富汗分支“呼罗珊省伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）宣称，周四喀布尔国际机场附近自杀袭击是他们干的。长期关注极端组织活动的美国赛德情报集团（SITE）引述伊国组织宣传部旗下的阿马克新闻社报道说，ISIS-K的自杀袭击者“突破所有安全防线”，到喀布尔机场附近的“巴兰营”进行袭击。该营地是与美军合作阿富汗翻译员的聚集点。该报道称，自杀袭击者在“靠近美军人员5米内”引爆身上穿戴的炸药，造成约60人死亡，100多人受伤，包括塔利班战士。报道似乎只提到一名自杀袭击者和一次爆炸。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伊斯兰国组织 伊国组织 阿富汗 自杀袭击 爆炸 雪山遮阳 减缓融化 早 说