民调：威信受重创 拜登支持率跌至50%以下

（华盛顿综合电）喀布尔机场恐怖袭击除了造成重大人命伤亡，也重创美国总统拜登的威信。最新民意调查结果显示，拜登支持率已跌至50%以下。

法新社指出，阿富汗战争是共和党人小布什，而非拜登发动的。相反，拜登是矢言结束这场灾难的四位美国总统中，第一位采取实际行动兑现承诺的总统。

然而，正如拜登自己所说，他对近期在阿富汗发生的事负有不可推卸的责任。这意味着，他将不可避免地因美军伤亡而受到国内愤怒与震惊的声音指责，并因此面对政治后果。

共和党众议员斯蒂芬尼克就痛批拜登“双手沾血”，没能力担任三军统帅。共和党参议员布莱克本称，拜登与其国安团队要员应“辞职或面对弹劾与免职”。

共和党人的强烈谴责不令人意外，对拜登影响更大的，是阿富汗局势对其民望的冲击。

《今日美国》与萨福克大学周二公布的联合调查结果显示，尽管多数美国人都认为阿富汗战争“不值得”打，但他们也普遍对拜登处理撤军的方式不满。拜登在这项民调中的支持率仅为41%、不支持率高达55%，而直至上周，他在全国性民调中的支持率一般高于50%。

在喀布尔机场遇袭前，拜登就因阿富汗政府迅速倒台而措手不及。之后美国马不停蹄地从喀布尔机场疏散人员，希望借此挽回信誉。但祸不单行，在疏散行动进展良好之际，机场外发生炸弹袭击。

乔治敦大学教授罗姆告诉法新社：“我不知道这会否对拜登造成永久损害，但共和党人将尽一切努力确保他受到永久损害。”

马凯特大学法学院民调负责人富兰克林则认为，考虑到阿富汗战争不受美国民众欢迎，一旦美国完成撤军，拜登还是有可能安然渡过这场危机。