生还者：满地遗体鲜血似人间地狱

（喀布尔综合电）阿富汗喀布尔机场爆炸现场的生还者形容，机场爆炸后，满地都是死者遗体，一些塔利班战士向空中鸣枪驱散人群，场面一片混乱，似人间地狱。

一名持有美国签证的男子告诉路透社，他周四一早便抵达机场，希望有机会搭机撤离。和他一同在机场入口通道等候的有好几千人。当天傍晚5时许，突然传来震耳欲聋的爆炸巨响。

这名深怕遭到极端分子报复而不愿具名的男子形容：“我看到尸骸在空中飞过，有如龙卷风将塑料袋卷到空中……满地都是遗体，包括妇女和小孩。我竟亲眼目睹了世界末日。”

周四发生的自杀式爆炸地点为喀布尔机场艾比门（Abbey Gate）外的一条污水沟，这个通往机场的主要入口通道连日来有大批平民守候，希望能通过英美两军士兵把守的闸口，进入机场乘坐运输机离开。情报消息指，该处的袭击是由汽车炸弹发动。

喀布尔在塔利班被推翻政权的20年里发生过无数次恐怖袭击，当地民众早已习以为常。但这回却没有警察或安全部队到现场维持秩序，幸存者还得帮助其他伤者逃离现场。甚至有人用手推车把受伤的亲友推离现场。

男子称，道路上和污水沟里堆满死伤者，血流成河。没有人送伤者去医院，或把遗体移走。他说：“这样的血腥场面历历在目，我想我这辈子已无法正常生活。”

另一名男子米拉德告诉法新社，通往机场的主要入口通道发生大爆炸，死了很多人。“爆炸威力巨大，尸体、伤者全被抛到附近的一条水沟里。”

网上流传的视频显示，污水沟里堆满男男女女，血肉模糊。

米拉德说，他已帮妻子和三个孩子申请到前往美国的签证，但却在混乱中遗失了签证文件。如今不仅逃离的梦想破灭，还险些全家丢命。他心有余悸表示：“我再也不要到机场去了。该死的美国、撤军、签证！”

另一名目击者形容，机场第一次传出爆炸声后，现场所有人都陷入恐慌。“塔利班战士开始向空中鸣枪，以驱散挤满人的入口通道。我看到一名手里抱着受伤婴孩的男子惶恐地逃离现场。”