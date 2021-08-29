美军无人机击毙两伊国组织重要成员

美国无人机在空袭中击毙两名重要的伊国组织分子，另有一人受伤。美国国家安全专家警告，阿富汗仍很有可能再发生袭击事件，未来几天将是“迄今为止最危险时期”。

（喀布尔／华盛顿综合电）阿富汗首都喀布尔机场遭遇自杀式炸弹袭击，美国军队不到48小时就展开反击，出动无人机歼灭一名“伊斯兰国组织”策划人。

美国五角大楼周六（8月28日）说，无人机在空袭行动中击毙两名重要的伊国组织分子，另有一人受伤。目前尚不清楚被击毙者是否策划了喀布尔机场袭击案，尽管如此，美国官员透露，这次以无人机展开的清除行动是针对计划未来发动袭击的伊国组织分子。

美国国家安全专家警告，阿富汗依然很有可能再发生袭击事件，未来几天将是“迄今为止最危险的时期”。

美国国防部发言人柯比也说，在阿富汗撤离行动仍面对“具体和可信”威胁。美军已采多项措施应对可能发生的恐袭，包括加强机场周边的巡逻、封锁周边道路，直到8月31日完成撤军任务。

喀布尔机场周四发生的自杀式炸弹袭击造成近200名阿富汗人和13名美国军人身亡，是美军近10年来在阿富汗伤亡最致命的一次事故。伊国组织的阿富汗分支“呼罗珊省伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）随后承认这次恐袭是他们所为。美国总统拜登当天誓言，必让袭击者付出代价，并下令国防部制定反击计划。

美国中央司令部周六发声明指出，美军当天凌晨在阿富汗东部靠近巴基斯坦边境的楠格哈尔省展开清除行动，“初步迹象显示我们已击毙目标，无平民伤亡。”

塔利班发言人拒绝置评美军的无人机空袭行动。ISIS-K是塔利班和西方国家的共同敌人，喀布尔机场遇袭后，塔利班宣称逮捕了一些ISIS-K分子。《泰晤士报》也引述塔利班发言人说，该组织周四晚也在喀布尔西部的一场枪战中，逮捕六名武装分子，当中包括两名马来西亚人。

喀布尔机场遇袭及美国坚持不会延长撤军的最后期限后，多个国家已加速并在周五完成撤离行动。尽管如此，喀布尔机场内外仍挤满大批希望能撤离的外国人和阿富汗公民。为安全起见，美国驻喀布尔大使馆敦促美国公民立即离开喀布尔机场周围的大门，也应避免前往机场。

美国不急于承认塔利班政权

此外，《纽约时报》引述美国官员说，据初步评估，26日恐袭当天，自杀式炸弹袭击者穿着绑有约11.3公斤炸药的背心，一直等到美军靠近要搜身时才引爆，导致伤亡惨重。

另一方面，美国表明不急于承认塔利班政权。美国官员也透露，塔利班要求美国撤军后保留在喀布尔的外交使馆，但美国尚未就此做出决定。

知情官员说，没有美军留守的话，大使馆人员的安全将受威胁。“美国官员的安全是首要考量，政府正讨论此事，最快可能下周撤军行动结束后做决定。”