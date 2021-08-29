各国撤侨行动陆续结束 英法西班牙承诺继续助阿富汗人离境

美国和西方部队最迟须在下周二撤离阿富汗，英国国防参谋长卡特周六宣布，撤侨行动会在当天结束，英国接下来得集中撤离军队。英国至今已疏散超过1万4500名阿富汗和英国公民，但据英国防长华莱士透露，有800至1100名为英国工作的阿富汗人虽有资格离开却无法离境。

（伦敦／巴黎综合电）西方国家陆续结束在阿富汗的撤侨行动，但英国、法国和西班牙承诺，将继续协助有资格到西方国家安置下来的阿富汗人离开。

美国和西方部队最迟须在下周二（31日）撤离阿富汗，英国国防参谋长卡特周六宣布，撤侨行动会在当天结束，英国接下来得集中撤离军队，他对于无法让所有人离开感到心碎。

英国至今已疏散超过1万4500名阿富汗和英国公民，但据英国防长华莱士透露，有800至1100名为英国工作的阿富汗人虽有资格离开却无法离境。

对此，英国首相约翰逊表明，将尽最大努力协助受困在阿富汗的人离开。他说：“当我们来到撤离行动的最后数小时，将会有一些人无法成行，一些可能符合条件的人。我要跟他们说的是，我们将竭尽全力协助他们。”

约翰逊指出，他相信塔利班当局理解有必要让有资格在西方国家重新安置的阿富汗人安全通行。

他说：“如果他们要与西方国家接触，如果他们想与我们建立关系，那么让这些（人）安全通行绝对是重要的。”

法国和西班牙周五也宣布结束在阿富汗的撤侨行动。法国外长勒德里昂和防长帕尔丽在声明中指出，由于美军迅速撤离，喀布尔机场的“安全条件无法得到满足”，法国因此必须停止撤侨。

不过勒德里昂说，法国将与塔利班官员保持联系，以确保面临风险的人可以离开。

法国在一个多星期的撤侨行动中协助约3000人撤离阿富汗，其中包括2600多名阿富汗人。

法国吁展开人道救援 西班牙说不会遗弃阿富汗人

法国呼吁展开人道救援行动，协助数千名未能通过其他方式离开的阿富汗人。勒德里昂和帕尔丽说：“我们的工作仍在继续。”

西班牙则协助撤离了2200多人。西班牙首相桑切斯说，此次行动“异常复杂”，但成功撤离的人数，比原先估计的高出两倍。

他表明西班牙不会遗弃阿富汗人，并坚持撤离的多数是为西班牙工作的阿富汗人及他们的家属。

西班牙外长阿尔巴雷斯指出，所有在阿富汗派驻人员的欧盟和北约成员国必须继续协助与他们合作的阿富汗人离开。他接受西班牙公共电视台访问时说：“我们的目标不会改变，即不留下任何人，并继续帮助阿富汗人民。”