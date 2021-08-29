喀布尔机场殉职美国军人 亲友追忆生前感人事迹

（阿富汗路透电）美国国防部尚未公布在阿富汗首都喀布尔机场袭击中殉职的军人姓名，但随着家人和朋友接获通知，他们的身份和生活细节逐步公开。

喀布尔机场27日发生袭击事件后，来自加利福尼亚州的史蒂夫·尼库伊一直盯着电视报道，祈望能确定孩子卡里姆平安，可是，三名海军陆战队员后来登门，给他捎去噩耗。

20岁的海军陆战队员卡里姆在事发前一天向家人发送了一段自己给阿富汗儿童送糖果的视频。尼库伊说：“他出生在战争开始的那一年，在战争任务结束时，结束了生命。”美国是在2001年出兵阿富汗。

卡里姆是在爆炸中殉职的13名美国军人之一。海军陆战队将安排尼库伊和妻子飞往特拉华州的一个空军基地。他们孩子的遗体将在数日内运回国。

尼库伊说，“我对总统处理此事的方式非常失望，尤其是军方的处理方式。地面指挥官应该认识到这种威胁并加以应对。”

另一个殉职军人是来自怀俄明州的陆战队员莱利·麦科勒姆。麦科勒姆的姐姐罗伊斯说：“他这一生都在想着成为海军陆战队员，还穿着尿布时就带着步枪、穿着牛仔靴。”

20岁的麦科勒姆在2月情人节结婚，4月便奉命出国，两个星期前才调往阿富汗。袭击发生时，他在机场一个入口检查站执勤。他原本再过三个星期就要迎接孩子的诞生。罗伊斯说：“他本来已计划好退役后当历史教师和拳击教练。”

海军军医马克斯·索维亚克的妹妹玛丽莲说：“我美好、聪明、不爱按常人方式做事、烦人、迷人的哥哥昨天在为挽救他人生命而尽力时牺牲了。”

索维亚克在社交媒体上载的照片显示，他在海滩上大笑、攀岩、滑雪和与两个年幼的孩子合影。他在6月10日发的最后一则贴文写道：“要么杀人，要么被杀，绝对要当杀戮者。”

在袭击中身亡的22岁陆战队员亨特·洛佩兹是加州里弗赛德县警长办公室一名警长和副警长的儿子。他曾计划追随父母，回国后当一名副警长，如今却与亲人天人永隔。