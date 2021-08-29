中美关系

美国战略司令部：快速发展核武器 中国将超越俄国成美头号核威胁

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月29日 5:00 AM

美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。图为中国在建国70周年阅兵上展示东风-41洲际弹道导弹。（路透社）
美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。图为中国在建国70周年阅兵上展示东风-41洲际弹道导弹。（路透社）

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美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。他也警告，中美之间没有任何机制可避免双方出现误解或混淆。

布西耶周五（8月27日）在一个线上论坛上说，中国一直对外声称保持最低限度核威慑力量，但实际上核能力发展已不再与此相符。

他说，几年内一个跨越点将出现，即“中国的威胁将超越俄罗斯目前构成的威胁”，这不单单取决于北京的核弹头数量，也取决于核武器的“实战部署”。

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