美国战略司令部：快速发展核武器 中国将超越俄国成美头号核威胁

美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。他也警告，中美之间没有任何机制可避免双方出现误解或混淆。

布西耶周五（8月27日）在一个线上论坛上说，中国一直对外声称保持最低限度核威慑力量，但实际上核能力发展已不再与此相符。

他说，几年内一个跨越点将出现，即“中国的威胁将超越俄罗斯目前构成的威胁”，这不单单取决于北京的核弹头数量，也取决于核武器的“实战部署”。