中美关系 美国战略司令部：快速发展核武器 中国将超越俄国成美头号核威胁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。图为中国在建国70周年阅兵上展示东风-41洲际弹道导弹。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国战略司令部副司令布西耶说，中国正快速发展核武器，很快将超越俄罗斯成为美国的头号核威胁。他也警告，中美之间没有任何机制可避免双方出现误解或混淆。布西耶周五（8月27日）在一个线上论坛上说，中国一直对外声称保持最低限度核威慑力量，但实际上核能力发展已不再与此相符。他说，几年内一个跨越点将出现，即“中国的威胁将超越俄罗斯目前构成的威胁”，这不单单取决于北京的核弹头数量，也取决于核武器的“实战部署”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 核武器 中美关系 美副助理防长与中方视讯会谈 讨论两国间风险管控等 “清零”还是“共存”？盘点世界各地防疫策略