美无人机炸毁阿富汗一满载炸药汽车

美军人员说，该汽车与上周袭击喀布尔机场的“伊斯兰国呼罗珊分支”有关。目击者说，喀布尔机场以北住宅区发生了爆炸。

（喀布尔综合电）美国总统拜登警告阿富汗喀布尔机场很可能再度发生恐怖袭击后，美军昨天再次出动无人机炸毁了一辆满载炸药、意图袭击喀布尔机场的汽车。

美军人员说，该汽车与上周袭击喀布尔机场的“伊斯兰国呼罗珊分支”有关。目击者说，喀布尔机场以北住宅区发生爆炸。

随着美军撤离喀布尔的期限日益逼近，美军评估认为，喀布尔机场局势仍“极端危险”。拜登周六在与国家安全团队讨论阿富汗局势后发表声明说，喀布尔机场很可能在24至36小时内再次遇袭。

拜登说，他已要求美国军方采取一切可行措施优先实现部队防护，确保拥有所有权限、资源和计划保护现场美军。

美国驻阿富汗大使馆也敦促美国公民，避免前往喀布尔机场和避开所有机场入口处。

上周四，喀布尔机场外发生自杀式炸弹袭击，造成上百名阿富汗平民伤亡，美军人员13死18伤。美军在48小时内反击，出动无人机在阿富汗东部与巴基斯坦接壤的楠格哈尔省击毙了伊斯兰国呼罗珊分支的两名高级成员，并致另一人受伤。

塔利班谴责美国的袭击行动。发言人说：“美国人应该在发动空袭之前通知我们。这是对阿富汗领土赤裸裸的攻击。”

不过，伊斯兰国袭击喀布尔机场迫使美军和塔利班进行合作以确保机场安全；这在两周前是不可想象的。据记者观察，塔利班封锁了通往机场的道路，只让获批准的巴士通过。塔利班战士在阿富汗人下巴士后，护送他们进入机场主要大厅交给美军。

驻守喀布尔机场一名西方安全官员说，美国警告喀布尔机场将再度遇袭后，聚集在机场大门外的阿富汗人就消失了。他昨天说，机场只剩下1000多个平民等待撤离。“我们希望今天撤走所有外国平民和处境危险的人。一旦完成工作，军队也会离开。”

拜登已表明将在周二（31日）的期限之前撤出所有美军。一名美国官员上周六说，机场内只剩下不到4000名士兵，少于撤侨任务高峰时的5800人。

塔利班发言人穆贾希德周六说，塔利班将在美军撤出后“很快”接管机场。塔利班文化委员会成员萨曼贾尼说，塔利班已经控制喀布尔机场三个入口处。

据统计，自8月14日以来，由美军主导的阿富汗撤离行动已撤出约11.7万人。但还有数万有意离开阿富汗的人被留下。

美国国家安全顾问沙利文昨天说，塔利班已私下和公开表示，将在周二期限后继续允许美国人和其他人安全离开阿富汗。

法国总统马克龙说，已“开始与塔利班”磋商在8月31日后继续“保护和遣送”生命受威胁的阿富汗人事宜。他透露，周一将与英国一道在联合国安理会紧急会议上提议，在喀布尔建立一个联合国控制下的“安全区”，让人道主义行动可以继续下去。