中美关系 美副助理防长与中方视讯会谈 讨论两国间风险管控等 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 北京一家美资企业外竖立着中美国旗。（路透社） 字体大小: 小 中 大 五角大厦的一名高级官员透露，美国国防部副助理部长蔡斯（Michael Chase）与中国军方上周举行视讯会谈，内容集中在两国之间的风险管控。这也是美国总统拜登今年1月上任以来，两国首次进行军事对话。路透社引述一名不具名的美国官员说，负责中国事务的蔡斯是透过美中防务电话连线，与中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平少将举行视讯会谈。这名官员还说：“双方同意保持两军之间保持畅通的沟通渠道的重要性。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国国防部副助理部长蔡斯 美中防务电话连线 中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平 加拿大下月举行大选 保守党支持率超越执政自由党 早说