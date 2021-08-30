美副助理防长与中方视讯会谈 讨论两国间风险管控等

五角大厦的一名高级官员透露，美国国防部副助理部长蔡斯（Michael Chase）与中国军方上周举行视讯会谈，内容集中在两国之间的风险管控。这也是美国总统拜登今年1月上任以来，两国首次进行军事对话。

路透社引述一名不具名的美国官员说，负责中国事务的蔡斯是透过美中防务电话连线，与中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平少将举行视讯会谈。这名官员还说：“双方同意保持两军之间保持畅通的沟通渠道的重要性。”