“清零”还是“共存”？盘点世界各地防疫策略

随着疫苗接种率提高，新加坡不再以“清零”为防疫目标，而是会分阶段走向与病毒“共存”的新常态。

“共存”还是“清零”？冠病疫情暴发18个月后，越来越多国家需要在这两条截然不同的路径之间做出抉择。

“清零”派

“清零”派主张严防死守，将确诊数字彻底清零，主要包括中国等早期就取得显著防疫成效的国家和地区。

中国大陆

2020年初疫情暴发以来，中国政府采取了严格的封锁措施，控制病毒蔓延，将确诊数字清零。为了保住防疫成果，中国政府制定了严格的入境隔离政策，最长隔离天数达28天。对于个别城市的零星确诊病例，防疫策略同样是全城封锁、全民核酸检测。

中国国家国家卫健委高级别专家组成员曾光在接受凤凰网采访时曾表示，中国目前对疫情必须“坚决清零”，在本土免疫防线筑牢之后，才会转变防疫策略。在他看来，当中国周围国家的疫情稳定了，中国的疫苗接种率够了，疫苗也更新换代完成了，中国或改变“清零”政策，打开国门。

香港

疫情暴发之初，香港政府便推出了一系列安全措施，对非本土居民关闭边境，限制四人以上聚集，关闭休闲场所等。虽然中间有过几次小规模暴发，但总的来说基本可控，过去一个月的单日新增确诊都控制在个位数。目前香港当局划分了低、中、高三个风险等级，入境旅客需隔离七至21天不等。预估截至2021年底，香港的疫苗接种率将达到70%。

由于香港当局坚持“清零”，新加坡和香港筹备多时的“航空泡泡”计划，因为两地防疫理念不同而胎死腹中。

澳门

在今年8月3日之前，澳门保持了超过一年的本土零确诊。8月3日出现四起确诊病例后，澳门当局立刻宣布进入“即时预防状态”，三天内对全体居民进行检测，并关闭戏院、酒吧等娱乐场所。

台湾

台湾去年抗疫成效显著，一度长时间保持单日零确诊。今年5月，台湾本土疫情大暴发，日增数百起确诊，确诊总人数破万。过去三个月里，台湾通过软性封城措施，控制住了疫情，单日确诊数目前已重回个位数。

澳大利亚

澳大利亚多个州原本都通过封城措施取得了不错的防疫成效。随着德尔塔病毒的入侵，新南威尔士州和维多利亚州进入了新一轮的封锁，影响波及全国近半数居民。目前仍处于封锁中的墨尔本，已经历五次封城，封锁天数超过了200天。

严格且长期的封城措施一定程度上激起了民众的不满。8月初，悉尼和墨尔本的一些示威者走上街头，反对政府的防疫措施。不过眼下比民众反弹更棘手的问题是，当前的封锁措施似乎并未阻止单日确诊数攀升。此次封锁从最初的七天延长至8月底，单日确诊数仍未见拐点。

尽管如此，澳大利亚当局正在考虑放弃“清零”，结束周而复始的封城，在疫苗接种率达到七成后放宽措施，达到八成后逐步开放跨境旅行。

新西兰

新西兰也是防疫优等生之一，迄今为止死亡病例数仅26例。今年8月17日，奥克兰出现了六个月以来的首个确诊病例，当局立刻宣布开启奥克兰的七天封城和全国范围的三天封锁。8月23日，新西兰总理阿德恩宣布将封锁期延长至8月底。

全力清零本土病例的同时，新西兰政府也宣布将从2022年第一季度起允许低风险地区的旅客入境，入境后免隔离。

“共存”派

“共存”派认为，疫情已经出现18个月，很难在短期内消失，人们应该学会与病毒共存，回归到日常生活节奏。以英国为代表，目前亚洲、欧洲、美洲已有多个国家宣布逐渐过渡到常态。

英国

7月19日起，英国政府不再强制要求民众佩戴口罩。与此同时，夜店、酒吧、体育馆等场所获准开放，社交聚会人数不再受限，人们也不再需要保持一米社交距离，不再需要居家办公，尽管当天英国当日确诊数近4万起。

2021上半年，英国经济复苏缓慢，虽然已从4月开始放宽服务业限制，但经济增速仍未达到预期。为了刺激经济，尤其是受疫情严重影响的服务业，全面解封似乎是挽救目前经济颓势的一剂强心针。

德国

很快，德国就将与新加坡开启双向免隔离旅行，除了新加坡，德国也正在向更多国家开放国境。在德国境内，完成疫苗接种者无须出示阴性证明即可堂食，私人聚会的限制也被取消。按照计划，9月之前德国完成一针以上接种的人口比率将达到85%。目前，德国的七天平均单日确诊数约为9000人。

意大利

在意大利，目前只需要在进入商店和拥挤地区时，才需要佩戴口罩。今年5月起，意大利已简化部分国家人员的入境防疫措施，从欧盟、英国、以色列等地入境的人员，只需提供阴性证明，入境后无需隔离。

美国

今年5月初，美国疾病控制与预防中心宣布，完成疫苗接种者不必戴口罩，也不必在室内或室外保持社交距离。同月，新泽西州、纽约州等地开始取消大部分与经济活动相关的限制措施。

最新数据显示，美国完成疫苗接种的人口比率达到了51.9%。与此同时，美国过去一个月的单日确诊数平均为10万。

孰优孰劣？

在德尔塔毒株肆虐，疫苗有效性备受考验的情况下，选择“清零”，最主要的理由是尽可能挽救生命，尤其是12岁以下暂时不能接种疫苗的儿童和担心疫苗副作用的年长者。

然而选择“清零”，也意味着长时间且多次的封锁。中国沈阳、南京的小规模暴发的确通过封城和全面检测取得了成效，但是像墨尔本这样六次封城仍无法清零，对民众耐心和城市经济都是不小的考验。

长时间的限制出行、无法与家人团聚，也为人们尤其是儿童带来一些心理健康问题。截至今年7月，澳洲维多利亚州有七名青春期少女自杀结束了生命，2020年和2019年同期的自杀人数分别为一人和三人。

经济问题也是部分国家不得不考虑的因素。如前文整理可见，选择尽快全面解封的国家，大多是服务业占比较高的发达经济体。封锁对服务业的打击不言而喻，这些地方选择全面解封也是形势所逼。

另外，最早宣布解封的国家普遍有较高的疫苗接种率。例如英国全面解封时，完成两剂疫苗接种的人数占六成以上，完成一针的人数超过80%。较高的疫苗接种率给了这些国家解封的信心。

选择“共存”似乎也是基于对“清零”可能性的判断。天花病毒困扰了人类三千多年，直到上世纪80年代才被世界卫生组织宣告消灭。冠病来势汹汹，真的有可能在几年之内被根除吗？

《自然》杂志今年2月就此问题发出问卷，大部分受访科学家表示，冠病大流行最终将转变为地方性的流行病，杀伤力也会逐渐减弱。既然无法完全“清零”，那么选择与病毒“共存”，逐步恢复正常生活或许是现阶段的最优解。