世卫官员警告：疫苗接种进度停滞 欧洲冠病死例三个月或增逾20万起

世卫组织欧洲区域主任克鲁格指出，欧洲上周的死亡病例增加11%。一个可靠的预测是到12月1日，欧洲将有多23万6000人死于冠病。

（哥本哈根综合电）欧洲国家的冠病疫苗接种进度停滞，以及较贫穷欧洲国家的疫苗接种率偏低，使世界卫生组织担心欧洲地区未来三个月将增加20多万起冠病死亡病例。

由于传播力更强的德尔塔变种毒株肆虐，欧洲各国的冠病感染率都上升，尤其是未接种疫苗的人。

较贫穷国家，尤其在巴尔干和高加索地区，受到的打击最严重，死亡人数不断增加。

欧洲在过去两周有33国发病率超过10%

世卫组织欧洲区域主任克鲁格周一指出，欧洲上周的死亡病例增加11%。一个可靠的预测是到12月1日，欧洲将有多23万6000人死于冠病。

截至目前，欧洲的冠病死例约130万起。

克鲁格说，在世卫组织欧洲区域的53个成员国中，有33个过去两周的发病率超过10%。

他说，整个欧洲大陆的高病毒传播率“令人深感担忧，特别是考虑到一些国家可优先接种疫苗人群的接种率偏低”。

克鲁格将更高的传播率部分归因于德尔塔，其他原因还有限制和防疫措施“过度松绑”，以及夏季期间更多人出外旅行。

克鲁格指出，虽然欧洲约半数人口已完成疫苗接种，但该地区的接种进度已放缓。

“过去六周，由于一些国家无法获得疫苗以及排斥疫苗，接种率下降了14%。”

在欧洲的低收入和中低收入国家中，只有6%的民众完成疫苗接种，一些国家甚至只有十分之一的医疗专业人员接种了疫苗。

克鲁格说：“欧洲地区疫苗接种停滞令人非常担忧。”他敦促各国“增加产量、共享剂量并改善获取途径”。

德尔塔毒株的迅速传播已经促使许多国家，考虑施打或已为国民施打第三剂疫苗。

世卫组织本月早些时候说，它收集到的数据显示没有必要注射疫苗追加剂，而且给已经完成接种的人追加第三剂疫苗，将进一步扩大富裕国家和低收入国家之间的疫苗供应差距。

但是，克鲁格在周一召开的记者会上说，施打第三剂疫苗是确保最脆弱人群安全的一种方式，他认为，疫苗追加剂“不是奢侈品”。

克鲁格说：“第三剂疫苗不是从仍在等待第一剂注射的人那里抢走的奢侈追加剂。这基本上是一种保护最脆弱人群安全的方法。”

他说：“我们必须谨慎看待追加剂，因为还没有足够证据证实其有效性。但越来越多研究显示，第三剂疫苗可以保护弱势群体的安全，而欧洲地区越来越多国家开始这样做。”