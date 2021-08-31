国际原子能机构：朝鲜上月初重启宁边核设施

国际原子能机构最近发表年度报告指出，朝鲜今年7月初已重新启动宁边核设施，并于附近的放射化学研究室，分离核废水中的钚元素。

国际原子能机构的报告指出，根据卫星观察，宁边核设施于2018年12月到2021年7月初都没有运作迹象。不过，从7月初开始，核反应堆出现冷却水释放等多种迹象。

报告称，朝鲜从宁边核设施的核废水中分离钚元素，而在平山的铀矿场也有挖掘与提炼等活动进行。

国际原子能机构就冷却水排放和钚生产的可能性表示“这是严重的问题”，并强调此举明显违反联合国安理会决议。

美国政府官员认为，这显示有迫切需要，与平壤展开对话以达成半岛无核化。钚元素是用于生产核武的关键材料，分析指朝鲜很可能想扩大核武库。

不过，韩国政府昨日表明立场，称“韩美紧密合作，将持续监视朝鲜的核导弹活动”。

专家认为，朝鲜时隔两年半重启宁边核设施，是为了生产钚或向美国展示核武力。

梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤指出，针对拜登政府的对话提议，朝鲜至今没有回应，似乎在向美国传达“时间拖得越久，朝鲜核能力就越会取得发展”的信息。朝鲜可能意在敦促美国“尽快公布重启谈判的条件”。

也有人预测，朝鲜可能再次以“宁边”作为朝核谈判的筹码。在2019年2月河内朝美首脑会谈时，朝鲜领导人金正恩亲自提议，“如果美国解除部分制裁，宁边地区所有核物质生产设施将在美国专家的监督下永久废弃”，但会谈过后破裂。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）