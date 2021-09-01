午夜前最后一批人员撤离 美国20年阿富汗战争结束

过去两个多星期，美军和盟友从阿富汗撤走约12万3000人，但还有一些希望离开的人被留下来。联合国安全理事会通过决议，呼吁塔利班遵守承诺，让愿离开的人安全撤离。

（华盛顿综合电）阿富汗时间周二（31日）零时前一分钟，最后一架美军运输机从喀布尔机场起飞，标志着美国完成在阿富汗的撤军行动，也宣告美国在阿富汗的20年战争正式结束。

过去两个多星期，美军和盟友从阿富汗撤走约12万3000人，但还有一些希望离开的人被留下来。联合国安全理事会通过决议，呼吁塔利班遵守承诺，让愿离开的人安全撤离。

美军中央司令部司令麦肯齐在五角大楼召开的记者会上说，最后一架C-17运输机于美东时间周一下午3时29分（阿富汗周一晚11时59分）从喀布尔国际机场起飞。乘坐这架飞机离开的人员包括美军喀布尔地面指挥官多纳休和美国驻阿富汗大使馆代办威尔逊。

美销毁喀布尔机场内73架飞机和约100辆装甲车

麦肯齐说：“我可以百分百肯定地说，所有美军人员都离开了阿富汗。这次离开让人心碎。我们没法撤走所有想撤走的人。但我认为即使我们再呆上10天，也无法让所有人都离开。”

麦肯齐说，美军撤离喀布尔机场之前，销毁了机场内的73架飞机、约100辆装甲车，以及一个高科技火箭防御系统。

美国和盟友在过去17天累计撤走的逾12万人中，约有6000人是美国公民。在撤离过程中，喀布尔机场遭遇自杀式炸弹袭击，造成上百名阿富汗人和13名美军死亡。

美国总统拜登就美国完成撤军行动发表声明时，感谢美军完成了危险的任务。他宣布，美国在阿富汗20年的军事部署已经正式结束，他将于周二就美国不再延长阿富汗驻军的决定发表全国讲话。白宫说，拜登定下午2时45分（新加坡周三凌晨2时45分）发言。

拜登也说，尽管军事撤离行动已结束，但美方将与其他国家协调，确保美国公民、第三国公民和阿富汗人今后仍可安全离开阿富汗。他说，塔利班已就相关人员的安全通行做出承诺。

布林肯：无法撤离美国人少于200人

美国国务卿布林肯估计，想要离开阿富汗但没法赶上最后一趟撤离军机的美国人，“少于200人”但更接近100人。

在联合国，安理会周一在13票赞成、中国和俄罗斯弃权的情况下通过决议，呼吁塔利班让有意离开阿富汗的人安全撤离。

不过，该决议没有提到法国总统马克龙此前建议在喀布尔设立安全区的事宜，也没有具体说明若塔利班不遵守承诺会受到什么惩罚。

联合国专家指出，该决议内容单薄，但至少向塔利班发出政治信号，即他们须保持机场开放，协助联合国提供援助。

中国常驻联合国副代表耿爽说，中方对通过决议的必要性、紧迫性和草案内容的平衡性都有巨大疑问，并同俄罗斯提出重要合理的修改意见。他称，遗憾的是，修改意见没有得到充分采纳，中方也一贯反对提案国强行推动的做法，因此对这份决议草案投了弃权票。