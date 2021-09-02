联合国报告：本世纪首10年气象灾害 是上世纪70年代五倍

报告称，上世纪70年代，全世界每年平均发生711起气象灾害，但到了2000年至2009年，每年平均发生的气象灾害增至3536起。

（日内瓦综合电）联合国世界气象组织一份报告称，本世纪首10年所发生的气象灾害是上世纪70年代的五倍，该组织指这增加趋势的主要因素是地球变暖，并警告这现象将一直继续。

世界气象组织表示，这份名为“阿特拉斯”的报告是有史以来对天气、水源和极端气候造成的死亡率和经济损失进行的最全面的评估。

这份报告引用了位于比利时灾后流行病学研究中心的数据，考察了过去半个世纪1万1000多起气象灾害。报告称，上世纪70年代，全世界每年平均发生711起气象灾害，但到了2000年至2009年，每年平均发生的气象灾害增至3536起。

世界气象组织秘书长塔拉斯说：“气候变化使世界许多地方的天气、气候和水相关的极端事件增加，且会变得更加频繁和严重。”

早期预警系统大改进 气象灾害死亡人数下降

报告指出，自1970年以来，全球灾害所造成的死亡人数多达200多万人。其中，干旱是夺走最多的人命的灾害，总数达65万人，其次为风暴57.7万人。

令人鼓舞的是，即使灾害数量激增，但同期相关的死亡人数却下降了近三分之二，从1970年的每年超过5万人降至2010年的不到2万人，显示更好的规划正在得到回报。

塔拉斯说，死亡人数下降很大程度归功于获得巨大改进的早期预警系统。他说：“很简单，我们在拯救生命方面比以前更好了。”

尽管如此，气象组织强调，在200万死亡人数中，有91%以上发生在发展中国家，并指193个成员国中只有一半拥有这类系统。

联合国减少灾害风险特别代表水鸟真美说，虽然早期预警系统可拯救生命，但它无法确保这些地区在遭受灾害后免受经济损失。从2010年至2019年，气候灾害所造成的损失每天达3亿8300万美元（约5亿1500万新元），比1970年代约4900万美元的每日损失多出六倍。

50年来经济损失最严重灾害 七场是在2005年后发生

报告指出，在过去50年经济损失最严重的10场灾害中，有七场是在2005年后发生，而单在2017年就有三场。

世界气象组织希望，这份列出详细区域分类的报告将可被用于帮助政府制定政策，以更好地保护人民。