拜登：将继续展开反恐行动 美用军事行动重塑他国时代已结束

尽管阿富汗撤离过程中陷入混乱，但拜登坚称结束阿富汗战争“是一个正确的决定，一个明智的决定，对美国而言是最好的决定”。

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，结束阿富汗战争是最好的选择，这不仅终结了美国耗时最久的战争，也结束了使用军事行动重塑他国的时代。但他也誓言继续展开反恐行动。

拜登周二（8月31日）在白宫国宴厅就美国结束阿富汗战争发表讲话时，继续为自己的撤军决定辩护。他指出，美国上届政府去年与塔利班达成的协议，迫使他只能面对“撤出或（战争）升级”的选择。

尽管撤离的过程陷入混乱，但拜登坚称结束阿富汗战争“是一个正确的决定，一个明智的决定，对美国而言是最好的决定”。

拜登说，他做了原本几年前就应该做的事情。“我不打算延长这场永无休止的战争，也不打算让撤离行动变得永无止境。”

美国东部时间周一下午3时29分（阿富汗时间周一晚11时59分），美军最后一架运输机飞离喀布尔机场，这也宣告了耗时近20年的阿富汗战争结束。

没提有胜利或失败 谈更多撤离和代价

美国是在2001年9月11日遭遇恐怖袭击后，于当年10月7日以反恐之名发动阿富汗战争。拜登今年7月表示，美国将于8月31日完成阿富汗撤军。随后，阿富汗局势急转直下，塔利班8月15日进入并控制喀布尔。美国仓促的撤离行动和对局势的误判，让拜登政府饱受来自国会两党和美国舆论的批评和压力。

拜登周二在约25分钟的讲话中，没有提到“胜利”或“失败”，谈得更多的是撤离和代价。发言结束后，拜登没有回答现场提问就离开。

拜登指出，美国在阿富汗的无限期任务不再有明确的目的。“在阿富汗经历了20年的战争之后，我拒绝让美国的下一代去打一场早该结束的战争。”

拜登一边敲打讲台一边列举了美国在这场战争中付出的代价：2461名美军身亡，逾2万名美军受伤，以及超过2万亿美元的开销。“我拒绝在阿富汗开启另一个10年战争。”

拜登说，美国处于战争状态太久了。“如果你现在20岁，你都没经历过一个和平的美国。”

拜登当天承认，美方有关阿富汗政府在美军撤出后有能力维持一段时间的判断并不准确。但他也认为，美国的撤离任务取得“空前的成功”。

拜登披露，到撤离行动结束时，90％想离开的美国人都撤离了。他也强调，对于想要撤离的美国人来说，“没有截止日期”，美国将继续协助他们离开。

美军在喀布尔机场执行撤离任务时遭遇伊斯兰国组织阿富汗分支的恐怖袭击，导致13名美军丧命。尽管美军已经撤出了阿富汗，但拜登发言时警告伊国组织，他们将继续面对美军的追剿。“我们跟你们还没完。”

尽管如此，拜登指出，随着美军撤离阿富汗，美国也“结束了以大规模军事行动重塑其他国家的时代”。

“人权将是我们外交政策的核心，但实现这一目标的方法不是通过无休止的军事部署。”