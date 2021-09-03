暴雨洪灾导致地铁几乎全线瘫痪5000用户停电 纽约进入紧急状态

（纽约综合电）极端天气引发的洪灾与林火令美国多地进入紧急状态。纽约市几乎所有地铁线路前晚暂停运营，这场罕见洪灾造成至少九人丧命。

纽约全城降雨量破纪录，导致洪水泛滥，道路状况危险。社交媒体上的图片显示大水涌过地铁月台和列车。

纽约州长霍楚尔和纽约市长白思豪前天（9月1日）晚间宣布纽约进入紧急状态，称经历“历史性天气事件”。白思豪指出，全市约5300个用电户处于停电状态。他敦促人们不要外出。

美国天气预报中心的气象学家里奇·奥托说，在纽约曼哈顿的中央公园，一小时的降雨量达到八厘米，到了晚上11时，降雨量高达13厘米。

新泽西暴洪加州林火都宣布紧急状态

四级飓风艾达（Ida）上个月29日在美国南部登陆后北上，受其余威影响，美国中大西洋地区北部一些地方大雨倾盆，并有洪灾和龙卷风威胁。从特拉华州到马萨诸塞州都发布了紧急山洪警报。

美国联邦航空管理局针对纽约地区所有三座机场发布停飞令。

当晚稍早，新泽西州州长墨菲也采取相同行动，宣布全州进入紧急状态，以应对艾达；新泽西州帕塞伊克市市长洛拉说，救援人员从洪水中捞起一名70多岁老人的尸体。洪水冲翻了他乘坐的汽车。消防员及时救出车内另外两个人。

在东部应付风灾之际，西部的林火也持续肆虐。

美国总统拜登前天宣布加州进入紧急状态，并下令提供联邦援助，以加强当地救援人员抗击卡尔多（Caldor）大火的努力。白宫说，拜登的行动授权国土安全部和联邦紧急事务管理局协调救灾措施。

在狂风和极干燥条件的助推下，这场大火自8月中旬以来一直在内华达山脉燃烧，仍威胁着太浩湖附近的家庭和企业。