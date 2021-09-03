塔利班料宣布阿富汗新政府名单 谈判代表：与北方联盟等协商未谈及执政问题

塔利班最高领导人阿洪扎达料会成为阿富汗最高领袖，在他之下会有总统，以及一个包括阿富汗首任总统卡尔扎伊、加尼政府外长阿特马尔、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉在内的执政委员会。

（喀布尔综合电）阿富汗塔利班预计当地时间周四（9月2日）宣布新政府名单，并在首都喀布尔的总统府准备就职典礼，但参与谈判进程的马苏德基金会主席瓦里·马苏德透露，北方联盟及加尼政府副总统萨利赫等代表的民族抵抗运动与塔利班的谈判才完成了第一阶段，尚未涉及组建政府等实质问题。

塔利班一名高级官员日前告诉路透社，塔利班最高领导人阿洪扎达将是阿富汗最高领袖，在他之下将有一名总统和一个执政委员会，除塔利班成员，阿富汗首任总统卡尔扎伊、加尼政府外长阿特马尔、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉也将加入委员会。

加尼政府副部长亚里：喀布尔弥漫不信任氛围

自2019年以来一直参与推进和平事务的加尼政府副部长亚里说，历史上，阿富汗一直是由某个特定的种族和宗教团体进行绝对统治。因而，让不同派系在主要政治问题上达成一致是一项艰巨的挑战。加尼政府时期贬斥其他族群领导人的做法进一步加剧了各方达成和解的困难。

亚里指出，无论是机场乱局、连环爆炸还是四起的谣言，都展现出弥漫在喀布尔的不信任氛围。比如，民众不相信和平谈判前景，伊斯兰国极端组织和塔利班陷入对抗，塔利班和国际社会相互指责，非塔利班代表之间也矛盾重重。国际社会和地缘大国应帮助阿富汗政治派别达成全面协议。若塔利班无法控制阿富汗，新的内战可能在半年或一年内发生。

昨日，塔利班战士仍在北部潘杰希尔峡谷与忠于北方联盟反抗军发生激战，双方各有伤亡。

分析员说，国际捐助者和投资者是否视新政府为阿富汗合法政府，对阿富汗经济至关重要。

商业咨询公司惠誉解决方案（Fitch Solutions）在一份研究报告中警告，随着美军撤出、塔利班重新掌权，阿富汗经济可能会崩溃。它认为，如果能吸引到外国投资，阿富汗的经济前景将比较乐观。

美参谋长联会主席：或与塔利班协调攻伊国组织

在华盛顿，美国参谋长联席会议主席米利说，美国不排除与塔利班合作打击伊斯兰国组织的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K）。不过，米利没有详细说明。

米利前天与国防部长奥斯汀一起在五角大楼接见记者。这是美军撤出阿富汗后两人首次公开露面。米利在回答五角大楼未来是否有可能与塔利班协调打击伊国组织的问题时说：“有可能。”但他也警告：“我们不知道塔利班未来会怎样，但是，我可以用亲身经历告诉你，塔利班过去是一个无情的组织，他们是否会改变，目前仍有待观察。”

奥斯汀则说，美国在撤军问题上与塔利班进行了非常小范围的互动，目前不能预测局势的发展，以及美国与塔利班互动的可能性。

针对打击伊国组织的后续计划，奥斯汀说：“五角大楼正在尽一切努力持续追捕该恐怖组织，并将在未来我们所选定的时间，让其为自己的所作所为负责。”

奥斯汀和米利双双承诺要从长达20年的阿富汗战争，以及最近的撤离行动中吸取教训。奥斯汀说：“与往常一样，国防部将清晰、专业地回顾过去，并尽可能吸取教训。这就是我们的方式。”