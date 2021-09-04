奥克兰超市遭独狼恐袭 至少六人被刺伤

新西兰警察局长科斯特说，嫌凶进入超市后在店内取得一把刀，然后开始到处伤人。后来，当他拿着刀走近赶来的警察时，被警察开枪击毙。事故造成至少六人受伤，其中三人伤势严重。

（奥克兰综合电）新西兰最大城市奥克兰周五（9月3日）发生恐怖袭击事件，一名极端分子持刀在一家超市刺伤至少六人后被警方当场击毙。新西兰政府将此事件定性为“独狼式恐袭”。

这起骇人事件发生在当地时间周五下午2时40分（新加坡早上10时40分）。一名34岁的男性目击者向当地媒体忆述时说：“它真的就发生在我面前。我当时正走向牛奶货架，突然间听到有人高喊‘真主伟大’（Allahu Akbar），然后掉头就跑。”

这名目击者说：“他（嫌凶）有一把刀，一把相当大，像他的胳膊那么长的刀。非常可怕……他离我只有四五步，我正前方就有一条通路，所以我拔腿就跑。”

网上发布的视频也显示，超市顾客在案发时惊慌失措，四处窜逃，纷纷冲出户外找掩护。

这起事故造成至少六人受伤，其中三人伤势严重。有人说，看到超市外也有几个人躺在地上，身上有刀伤。

新西兰警察局长科斯特说，嫌凶进入超市后在店内取得一把刀，然后开始到处伤人。后来，当他拿着刀走近赶来的警察时，被警察开枪击毙。

嫌凶五年前被列监视对象行凶后警方60秒内就介入

新西兰总理阿德恩后来在记者会上，称这是“对无辜新西兰人毫无意义的袭击”。她形容行凶者为“恐怖分子”，指他“显然是伊斯兰国组织意识形态的支持者”。

据阿德恩，嫌凶是一名斯里兰卡籍男子，2011年抵达新西兰后在当地留居已10年。五年前，警方将这名男子列为监视对象。

科斯特说，负责跟踪这名男子的警员当天原以为他是去超市购物，没想到他是去行凶。“我们已竭尽所能对他进行监视。事实上，看在我们能够在约60秒内迅速介入，就足以说明我们对他的监视是很紧密的。”

阿德恩：嫌凶一人须负责 无关任何种族信仰或文化

新西兰自2019年3月15日基督城两座回教堂遭遇特大恐袭后，就一直处于恐袭警戒状态。在今年5月，南岛但尼丁一家超市也发生刀袭事件，共有四人被砍伤。

阿德恩在记者会上被问及此次袭击是否可能是针对2019年回教堂枪击案的报复行动，她答说还不清楚。不过，她强调，必须为这起暴力事件负起责任的是一个人，而不是任何一种信仰。

她说：“今天发生的事情是可悲的、是仇恨所致、是错误的。这是一人所为，无关信仰，无关文化，无关种族，是一个受某种在这里不被支持的意识形态所左右的人干下的。唯独他必须对这些行为负责，判决必须以此为依据。”