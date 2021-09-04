菅义伟宣布不参选自民党总裁 日媒：党内权力争夺战白热化

曾表示会寻求续任的菅义伟表明不会参加在本月底举行的自民党总裁选举。由于自民党在国会占主导地位，自民党党魁就是当然首相人选，因此菅义伟不参加党选就意味他将在党选后辞任首相。

日本首相菅义伟昨日（9月3日）突然宣布不参加本月底举行的自民党总裁选战。这个决定出人意表，自民党内的权力争夺战也瞬间白热化。

曾表示会寻求续任的菅义伟周五在东京召开记者会，表明不会参加在本月底举行的自民党总裁选举。由于自民党在国会占主导地位，自民党党魁就是当然首相人选，因此菅义伟不参加党选就意味他将在党选后辞任首相。

72岁的菅义伟只发表简短讲话而没有接受提问。他说：“我上任首相的这一年里，采取了各种措施，尽全力遏制疫情。总裁选举活动需要非常大的精力，我恐怕在专注应对防疫工作的同时，无法兼顾。”

话虽如此，日本舆论却普遍认为，他决定打退堂鼓是民意低落所逼，连原本支持他的地方干部都认为难挽狂澜。

菅义伟在去年9月接下安倍晋三的职位，当时备受看好能延续安倍的政绩，可是他后来被批应对冠病疫情反应迟缓，涉及官员的腐败丑闻频传，加上围绕东京奥运会的争议不断，都令他焦头烂额。尤其是在奥运会过后的数周里，日本各地的冠病病例激增，菅义伟的支持率大幅下降，并经历了一系列挫折，包括他的亲信在上月的横滨市长选举中失利。他的民间支持率从最初的70％滑落到目前的25％。

菅义伟去年是靠党内大派系力量当选，这次总裁选战是议员票和党员票并重，即要连任就须获得地方党员的支持。日本媒体纷纷揭内幕，指最终促使菅义伟弃选的主因之一是他的基本盘神奈川的自民党基层表态不会挺他。

神奈川自民党连的总干事土井隆典在周四说：“不是我们不想挺他，而是支持率落到这个地步，要怎么打赢众院选战要比保他更重要。这次总裁选战，有更多人出马可以让外界看到自民党不封闭，县连也不准备告诉党员一定要选菅首相。”

菅义伟决定下台的消息一出，日本股市马上走高，因市场寄望继任者能更倾向于扩大经济刺激措施。东证股价指数一度上涨1.8%，最终在1991年以来最高点收盘。

日本须于11月结束之前举行大选，执政联盟仍有望继续执政，因为主要反对党的支持率仍陷于单位数。因此，自民党内谁会接任党魁和首相自然是下来的焦点。

河野太郎、岸田文雄、石破茂都有意参选

在菅义伟执政期间，河野太郎（58岁）是内阁中最突出的成员之一。他先后担任过外交和国防部长，目前负责监督全国疫苗接种工作。据日本媒体报道，河野太郎已决定竞选自民党总裁。

前外交部长岸田文雄（64岁）之前已宣布将竞选。有内幕消息称，党内两关键人物前首相安倍晋三和现任副首相麻生太郎看似有意支持岸田。

前国防部长石破茂（64岁）昨天也表示有意竞选，他说：“会跟同志们商量后，在适当时机做出结论。”

自民党总裁选举将在17日提名，29日投票，菅义伟退场让选战一下子变成了罕见的“热战”。

（记者是《联合早报》东京特派员）