塔利班称攻下潘杰希尔省遭反对派否认

潘杰希尔省是阿富汗34个省份中唯一未被塔利班控制的地区。截至昨晚截稿前，仍无法确认潘杰希尔省沦陷消息的真伪，如果属实，则表示塔利班已完全控制整个阿富汗。

（喀布尔路透电）阿富汗塔利班宣称已攻下最后一个据点潘杰希尔省，不过反对派否认该省失守。首都喀布尔昨天可听到庆祝枪声不断，据报道，塔利班鸣枪欢庆导致至少17人中枪身亡。

潘杰希尔省（Panjshir）是阿富汗34个省份中唯一未被塔利班控制的地区。反对派的民族抵抗运动主要由北方联盟和原政府副总统萨利赫等派系组成。地势险要的潘杰希尔山谷只有一个狭窄的出入口。

一名塔利班指挥官周六称：“我们控制了整个阿富汗。麻烦制造者已被挫败，潘杰希尔现在在我们的统领之下。”

截至昨晚截稿前，仍无法确认潘杰希尔省沦陷消息的真伪，如果属实，则表示塔利班已完全控制了整个阿富汗。这是塔利班1996年至2001年首次统治阿富汗时没有实现的目标。

喀布尔庆祝枪声造成17人死

虽然消息未证实，但震耳欲聋的欢庆枪声昨天已经响彻喀布尔，社交网站面簿账户上也满是潘杰希尔沦陷的消息。据阿富汗沙姆沙德新闻社（Shamshad）报道，喀布尔的“朝空鸣枪”事件造成17人死亡，41人受伤。阿富汗东部大城市贾拉拉巴德也有塔利班分子鸣枪庆祝，一家医院发言人说，事件至少已导致14人受伤。

塔利班主要发言人穆贾希德过后通过推特提醒开枪者说：“避免向空中鸣枪……子弹会伤害平民，所以不要无故鸣枪。”

不过，反对派领导人之一的萨利赫昨天表明，反塔利班的力量并没有放弃。他在英国广播公司国际频道（BBC World）一名记者的推特账号上载一个视频说：“毫无疑问，我们正身处困境。我们受到塔利班入侵……但我们坚守阵地，我们在抵抗。”

其他几位抵抗阵线领导人也否认潘杰希尔省落入塔利班手中。反塔利班力量的其中一名领导人艾哈迈德·马苏德说：“巴基斯坦媒体上流传潘杰希尔沦陷的消息，这是一个谎言。”

艾哈迈德的父亲马苏德（Ahmad Shah Massoud）曾领导反苏联游击队，并在塔利班首次执政期间与其对抗。他在2001年遭刺杀身亡，有“民族英雄”之称。

塔利班今年8月初加强对阿富汗政府军发动攻势，并于8月15日进入首都喀布尔，数以千计的多地民兵和原政府部队的残余力量汇集在喀布尔以北150公里的潘杰希尔山谷，联手抵抗塔利班。