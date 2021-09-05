美高官将访盟国探讨缓解阿富汗危机

美国国务卿布林肯周一将到卡塔尔访问，那里目前收容多达10万名阿富汗难民。他接着将到德国的拉姆斯泰因美军空军基地，该基地暂时收容数千名从阿富汗撤离的阿富汗人员。与此同时，美国防长奥斯汀将访问卡塔尔、巴林、科威特及沙特这些美国在海湾的军事盟友。

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀下周将分别走访卡塔尔、德国和巴林、沙特阿拉伯等波斯湾盟国，准备透过外交努力，缓解阿富汗危机。

法新社报道，布林肯定周一和周二访问卡塔尔。日前从阿富汗撤离的人员，大部分聚集在卡塔尔，该国目前收容多达10万名阿富汗难民。接着，布林肯将到德国的拉姆斯泰因（Ramstein）美军空军基地访问，该基地暂时收容数千名从阿富汗撤离的阿富汗人员。

布林肯周五在华盛顿对记者说，他将与德国外交部长马斯会晤，到时也将主持20国部长级线上会议。布林肯强调，协助安置阿富汗人和确保塔利班遵守承诺，与这些国家的利益相关。

布林肯现阶段

没计划与塔利班领袖会面

五角大楼说，奥斯汀将在星期天启程外访，依次访问卡塔尔、巴林、科威特及沙特这些美国在海湾的军事盟友。

急于获得外来援助的塔利班已经承诺继续让阿富汗人离开。布林肯说，外界一般预期阿富汗新政府应该具有包容性，不会只由塔利班所组成，也应包括非塔利班的代表。

美国国务院一名高官说，布林肯现阶段没有计划与塔利班的领袖会面。

彭博社引述一名英国外交官透露，卡塔尔正与塔利班商谈重启喀布尔机场的运作，希望尽快安排军机到阿富汗疏散仍滞留当地的外国公民和面对风险的阿富汗人。

至于英国，该名英国官员说，卡塔尔将为国际伙伴国家包括英国提供撤离的人员名额，以便英国尽快撤离在阿富汗的英国人、替英国工作的阿富汗人和其他面临危险的人员。

针对与塔利班接触

欧盟设五先决条件

英国至今已从喀布尔撤离约1万5000人，但英国外交部长拉布本周在国会告知外交委员会的成员，至今有多少人滞留当地仍是个未知数。

另一方面，欧盟外长周五在欧盟轮值主席国斯洛文尼亚召开非正式会议。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天在会后的记者会上说，欧盟成员国外长针对与塔利班接触设了五项先决条件。

这五项条件就是塔利班承诺阿富汗不会成为向其他国家输出恐怖主义的基地，尊重人权尤其是妇女权利、法治和媒体自由，通过谈判建立一个具有包容性和代表性的过渡政府，允许人道主义援助的自由进入，以及塔利班遵守承诺，允许外国公民和阿富汗人离境。

博雷利说：“我们必须与阿富汗新政府接触，虽然这并非意味承认新政权，这是操作性接触，并且将取决于新政府的表现。”

博雷利表示，若安全条件允许，欧盟各国将在阿富汗设立联合代表处，协助滞留阿富汗的欧盟国家公民和有撤离需求的人员离开阿富汗。