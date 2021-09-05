日媒：菅义伟指定河野太郎为接班人 传安倍力挺前总务女部长高市早苗 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 东京特派员 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 左：58岁的河野太郎政治积分高，父祖都曾是自民党高层，他在美国念中学到大学，公众形象好，也获得商界领袖青睐。右：60岁的高市早苗如果真的获得安倍晋三支持，参选自民党总裁的机会就大多了。（路透社） 字体大小: 小 中 大 据日本媒体报道，行政改革部长河野太郎已被首相菅义伟指定为接班人，认为河野能继承现有内阁的“改革”路线。自民党内也传出消息称，前首相安倍晋三力挺的是前总务女部长高市早苗。据《读卖新闻》昨天（9月4日）引述消息报道，菅义伟周五在宣布不参与月底的党魁选举后告诉身边的人，他十分欣赏河野的改革魄力，要争取让他成为延续“菅政权改革路线”的接班人。日本冠病疫情严峻，河野肩负防控疫情的重任，负责疫苗接种事务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本首相 河野太郎 菅义伟 高市早苗 美疾控中心：没证据显示 德尔塔病毒会导致儿童出现严重症状 国际特稿：全球气候暖化拉响警报 防洪防热东南亚抱团“止暖”