日媒：菅义伟指定河野太郎为接班人 传安倍力挺前总务女部长高市早苗

据日本媒体报道，行政改革部长河野太郎已被首相菅义伟指定为接班人，认为河野能继承现有内阁的“改革”路线。

自民党内也传出消息称，前首相安倍晋三力挺的是前总务女部长高市早苗。

据《读卖新闻》昨天（9月4日）引述消息报道，菅义伟周五在宣布不参与月底的党魁选举后告诉身边的人，他十分欣赏河野的改革魄力，要争取让他成为延续“菅政权改革路线”的接班人。日本冠病疫情严峻，河野肩负防控疫情的重任，负责疫苗接种事务。