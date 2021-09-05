美国公布653亿美元计划 防范未来大流行病威胁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 美国拜登政府周五（9月3日）公布一项总值653亿美元（约875亿新元）的计划，以防范未来大流行病的威胁。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国拜登政府周五（9月3日）公布一项总值653亿美元（约875亿新元）的计划，以防范未来大流行病的威胁。白宫周五发布的文件共有27页，主题为“美国的大流行病应变对策”。内容提及未来可能面临的大流行病或许与冠病大不相同，美国政府现在就得预先规划。白宫科技政策办公室主任兰德向媒体预先介绍这项计划时说：“另一场可能比冠病更严重的大流行病，可能很快出现，甚至在未来10年内出现。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登 白宫 冠状病毒19 美疾控中心：没证据显示 德尔塔病毒会导致儿童出现严重症状 国际特稿：全球气候暖化拉响警报 防洪防热东南亚抱团“止暖”