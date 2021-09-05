美国公布653亿美元计划 防范未来大流行病威胁

美国拜登政府周五（9月3日）公布一项总值653亿美元（约875亿新元）的计划，以防范未来大流行病的威胁。

白宫周五发布的文件共有27页，主题为“美国的大流行病应变对策”。内容提及未来可能面临的大流行病或许与冠病大不相同，美国政府现在就得预先规划。

白宫科技政策办公室主任兰德向媒体预先介绍这项计划时说：“另一场可能比冠病更严重的大流行病，可能很快出现，甚至在未来10年内出现。”