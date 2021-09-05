美疾控中心：没证据显示 德尔塔病毒会导致儿童出现严重症状 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。（法新社） 字体大小: 小 中 大 德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。美国疾病控制和预防中心（CDC）周五（9月3日）公布的研究报告，分析了去年3月1日至今年8月14日在美国14个州属的住院记录。这个时间跨度包含了德尔塔开始成为主要毒株的6月。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德尔塔变种毒株 冠病疫苗 美国疾病控制和预防中心 冠状病毒19 美国公布653亿美元计划 防范未来大流行病威胁 国际特稿：全球气候暖化拉响警报 防洪防热东南亚抱团“止暖”