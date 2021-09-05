美疾控中心：没证据显示 德尔塔病毒会导致儿童出现严重症状

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月5日 5:00 AM

德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。（法新社）
德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。（法新社）

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德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。

美国疾病控制和预防中心（CDC）周五（9月3日）公布的研究报告，分析了去年3月1日至今年8月14日在美国14个州属的住院记录。这个时间跨度包含了德尔塔开始成为主要毒株的6月。

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