美疾控中心：没证据显示 德尔塔病毒会导致儿童出现严重症状

德尔塔变种病毒成为在美国传播的主要冠病毒株后，确诊的儿童激增，但最新研究指出，没有证据显示德尔塔会导致儿童出现严重症状。

美国疾病控制和预防中心（CDC）周五（9月3日）公布的研究报告，分析了去年3月1日至今年8月14日在美国14个州属的住院记录。这个时间跨度包含了德尔塔开始成为主要毒株的6月。