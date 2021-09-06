澳拟制定新指导原则 加强大学应对外国干预

“大学反外国干预指导原则”规定，澳洲学者和学生在与海外机构合作前，必须接受相关培训，防止重要研究被盗用。相关措施遭到众多大学负责人和学术界领袖强烈反对，大学领导和政府官员正为草案进行激烈讨论。

（堪培拉综合电）澳大利亚政府拟议草案，为当地大学制定新指导原则，加强大学应对中国等外国政府干预当地大专学府的能力。

“大学反外国干预指导原则”规定，澳洲学者和学生在与海外机构合作前，必须接受相关培训，防止重要研究被盗用。

相关措施遭到众多大学负责人和学术界领袖强烈反对，大学领导和政府官员正在为草案进行激烈讨论。联邦政府在面对压力下，已同意重新审核草案中要求所有澳大学学者披露过去10年拥有的外国政党成员身份的内容。

据报道，澳洲安全机构对中国和其他外国人员盗窃研究的风险的关注日益提高。新指导原则指出，学生和工作人员将“接受培训，并获得有关外国干预如何在校园显现，以及如何向大学或有关当局举报的信息。”

指导原则也表明，这些措施旨在解决有关学生和学者在校园内受到亲中国成员骚扰的报告，并建议利用迎新活动“向所有教职员工和学生宣传如何在大学内举报外国干预、恐吓等骚扰”。

另外，大学也须制定政策，规定学府在接获举报后，如何在内部进行追踪和解决问题，以及何时应向外部机构通报。

规定大学须有负责机构与海外接洽审查安全风险

为确保一系列措施得以监督，指导原则也规定大学必须有一个由高级管理人员或执行机构担任的“负责机构”。该机构将负责与海外机构的研究合作，审查安全风险并与政府进行沟通。

这份草案是由澳洲大学外国干预工作组的合作机构起草，其成员包括大学校长和政府官员。新指导原则的最终版本将取代现有规定性较少的方针。

澳洲联邦教育部长塔吉拒绝就“原则草案中的内容”发表评论。尽管如此，他今年较早时对一份揭示中国留学生被亲北京同学监视和骚扰的报告深表关切。

由国际人权组织“人权观察”发布的这项报告指出，澳大专学府普遍存在中国官方监控，而亲北京的学生通过向中国驻澳官员汇报，对支持民主的学生进行威胁。中国留学生知道政府的监控，很多人不得不自我检讨，以免被同学举报，给自己和家人带来麻烦。

针对澳政府拟新指导原则应对外国干预，该报告的撰稿人麦克尼尔表示，草案表明政府已考虑到其报告的调查结果。

她说：“以前的指导原则没有这一点，我对这些问题现在得到认可和解决方案表示欢迎。重要的是，最终的方针须包含保障学术自由的实际措施，以及解决国际学生和工作人员面临骚扰、监视和自我审查的问题。”