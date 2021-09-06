美军：塔利班若无法巩固政权 卡伊达等或东山再起

（喀布尔综合电）阿富汗塔利班已经深入最后一个反对派据点潘杰希尔省。但美军参谋长联席会议主席米利质疑塔利班能否巩固政权，他担心阿富汗将陷入更广泛的内战，成为孕育恐怖活动的温床。

米利在德国拉姆施泰因空军基地接受福克斯新闻访问时说：“我的军事评估是，那里的局势可能演变成内战。我不知道塔利班是否能够巩固权力并落实治理。”米利说，如果塔利班做不到，未来三年内将“反过来导致卡伊达组织重新整编，伊斯兰国组织东山再起，其他无数恐怖组织涌现”。

在潘杰希尔山谷，塔利班和反对派昨天仍在激烈交战，虽然反对派坚称已将塔利班拒于门外，但分析员说，反对派陷入了苦战。

意大利救援机构“紧急”说，塔利班已经攻入该省的阿纳巴（Anabah）地区。该救援机构在那里经营一家外科中心。

该机构周六说：“最近几天，许多人逃离当地村庄。”但该机构说，它还在提供医疗服务并治疗了“少数伤员”。

潘杰希尔山谷长约115公里，阿纳巴位于山谷内以北约25公里处。未经证实的报道说，塔利班也占领了其他地区。

美国《长期战争杂志》总编辑罗吉奥昨天说，尽管战况未明，但对反对派来说“看起来很糟糕”。

罗吉奥在推特上写道：“20年的战争使塔利班的战士得到了淬炼，毫无疑问，塔利班训练了一支军队。”他认为，反对派与塔利班实力悬殊。“在美国撤军和阿富汗国民军解体后，塔利班军队取得了大量武器和弹药。”

在潘杰希尔山谷的阿富汗前副总统萨利赫也称形势严峻。他在一份声明中谈到了“大规模人道危机”，数千人“因塔利班的攻击而流离失所”。

美国是在2001年9月11日遭遇卡伊达的袭击后挥军进入阿富汗，推翻了被指窝藏卡伊达的第一个塔利班政权。

塔利班重夺阿富汗政权后，西方政府担心阿富汗再次沦为一心要攻击西方的极端分子的避风港。

华盛顿说，它将保持“超视距”战力，以打击对其在阿富汗安全的任何威胁。

国际社会则逐渐接受必须与新的塔利班政权打交道，并展开了一系列的外交工作。

美国国务卿布林肯今天将抵达卡塔尔访问。卡塔尔是塔利班政治办公室的所在地。但预料布林肯不会与塔利班人员会面。

过后，布林肯将续程德国，与德国外长马斯一起主持二十国集团部长级线上会议，商讨阿富汗局势。

联合国秘书长古特雷斯也将于下周一（13日）在日内瓦召开阿富汗问题会议，重点讨论对该国的人道援助。