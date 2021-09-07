220多份医药期刊发表同篇社论：应对冠病疫情不能搁置全球暖化

社论指出，许多政府为应对冠病而进行了“前所未有的拨款”，各国也应对环境危机做出“类似的紧急反应”。“单是改善空气质量就能实现卫生效益，可轻易抵消全球减排的成本”。

（巴黎法新电）全球220多份医药期刊共同发表一篇社论，指全球变暖对人类健康产生了巨大影响，因此在世界各国全力应对冠病疫情的同时，也不能搁置应对气候变化的紧急行动。

这份配合第26届联合国气候变化大会（COP26）将在11月召开而发出的社论6日由《柳叶刀》《东非医学杂志》、巴西《公共卫生杂志》和《国际护理评论》等十几家杂志的主编联合撰写，强调“全球温度上升和自然界破坏已对人们的健康造成伤害”。

社论指出，自工业化之前至今，全球气温已经上升了约1.1摄氏度。

过去20年来，死因与高温相关的65岁以上人群增加了超过50%。

它写道：“更高的温度导致更多人出现脱水、肾功能减弱、皮肤癌、热带感染、心理健康不良后遗症、怀孕并发症、过敏，以及心血管与肺部发病和致死。”

社论也指出，气候变化导致农业生产下降，“打击要减少营养不良的努力”。

它警告，这些后果对最脆弱群体如少数民族、儿童和较贫穷社区的打击最大，而这只是一个开始。

联合国政府间气候变化专门委员会曾报告，到了2030年，全球气温可能比工业化之前的水平高1.5摄氏度。

社论警告，这个情况加上生物多样性持续流失，“可能对人类健康造成无可逆转的灾难性伤害”。

社论强调：“全世界对冠病的关注固然是必要的，但我们不能等大流行病过去了再迅速减少排放。”

世界卫生组织总干事谭德塞在社论发布之前发出声明说：“气候变化带来的风险可能远远超过任何一种疾病……冠病大流行有结束的可能，但气候危机却没有疫苗……每一个为限制排放和暖化而采取的行动都让我们更接近一个更健康和更安全的未来。”

社论指出，许多政府为应对冠病而进行了“前所未有的拨款”，各国也应对环境危机做出“类似的紧急反应”。

它说：“单是改善空气质量就能实现卫生效益，可轻易抵消全球减排的成本”。

社论还说：“各国政府必须从根本上，改变我们的社会与经济的构成方式，以及我们的生活方式。”