声称拿下潘杰希尔省掌控全国 塔利班要尽快恢复阿富汗国际航班

塔利班发言人穆贾希德在记者会上说：“由于存在一些问题，以致组织新政府的时间被延迟了。这个问题将会获得解决，我们将很快宣布新政府领导班子。”

（喀布尔综合电）阿富汗塔利班在筹组新政府的同时也表示，要尽快在最短时间里恢复国际航班。同时，塔利班称已击败抵抗军，拿下首都喀布尔北部的潘杰希尔省，完全掌控全国。

塔利班发言人穆贾希德周一在记者会上说，卡塔尔和土耳其在修理损坏的器材，帮助喀布尔机场恢复运转，现在要争取在短时间内让国际航班重开。穆贾希德说：“国内航班已经开启，我们正在等待消息，看几时可以恢复国际航班。我们计划很快启动海外航班。”

塔利班急于获得国际社会承认，重开国际航班和允许阿富汗人安全离开阿富汗，有助实现这个目标。

各国仍在观望塔利班是否会兑现承诺，在回教法律下保障妇女权益允许她们工作，以及保证阿富汗不会成为恐怖主义的基地。

穆贾希德表示，国际社会应当承认阿富汗，“各国应该在喀布尔设立大使馆。”穆贾希德当天在记者会上，回答外界关注的一系列问题，但对于几时成立新政府，却没有说明具体时间。他说：“由于存在一些问题，以致组织新政府的时间被延迟了。这个问题将会获得解决，我们将很快宣布新政府领导班子。”

穆贾希德说，这会是个包容性的新政府，并希望阿富汗人民能够协助国家顺利过渡。他也邀请前政府的军事官员加入新政府的安全部门。

巴基斯坦情报首长哈米德周末飞抵喀布尔，与塔利班领袖们讨论安全、边界问题及政府筹组事宜。

联合国人道主义事务负责人格里菲斯上周末也到喀布尔与塔利班联合创始人巴拉达尔会面，承诺国际组织将继续为阿富汗提供人道援助。根据塔利班的消息，巴拉达尔将成为阿富汗新政府的领导人。

抵抗军否认潘杰希尔失守

至于战事的进展，穆贾希德周一证实，塔利班已经夺取抵抗力量的最后据点潘杰希尔省，战斗已经结束，塔利班控制了整个国家。他说，没有平民在潘杰希尔的战斗中伤亡。

穆贾希德也说，根据他所获得的消息，加尼政府的副总统萨利赫已经逃到塔吉克斯坦。

与此同时，领导民族抵抗阵线这个反塔利班武装力量的艾哈迈德，否认潘杰希尔已经失守。艾哈迈德发推文说，他目前安全。

艾哈迈德周一呼吁阿富汗人民一起对抗塔利班。他在提供给媒体的一段音频中说：“不管你身在何处，在国内还是国外，我呼吁你们开始全国起义，捍卫我们国家的尊严、自由和繁荣。”

塔利班上月攻占喀布尔后，位于喀布尔以北约200公里的潘杰希尔省是唯一顽抗的地区。萨利赫与北方联盟等派系所组成的民族抵抗阵线据守在潘杰希尔省。