西非国家几内亚政变 军人上台总统被扣押

（科纳克里综合电）西非国家几内亚星期天（5日）发生政变，特种部队当天宣布，已扣押该国总统孔戴，同时宣布废除宪法、解散政府、关闭边境，但并未提及孔戴的下落。

发动政变的军人当天在几内亚国家电视台宣读声明说，军政府将于当地时间周一上午11时（新加坡时间周一晚上7时），在首都科纳克里召集内阁部长和其他高级官员。

科纳克里5日上午枪声大作，当地居民说，总统府和国防部所在的卡卢姆区传出枪声，持续了约20分钟。

几内亚特种部队敦布亚中校随后在国家电视台发表声明，称其部队已掌握国家政权并扣押总统孔戴，几内亚政府被解散，陆地边界将关闭一周。

敦布亚还宣布成立国家联合发展委员会，“以实现政权的平稳过渡”。他宣称，国家的贫困和地方性腐败是促使其部队决定发动政变的原因。

几内亚人民蜂拥到街头庆祝，有人高呼几内亚获得自由。

美国、联合国、非洲联盟、西非国家经济共同体等国际组织皆发声明谴责。

联合国秘书长古特雷斯说，他强烈谴责任何通过武力接管政府的行为，呼吁立即释放孔戴。

非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪和非盟委员会主席法基同日发表共同声明，谴责任何以武力夺取政权的行为，呼吁立即释放孔戴。西非国家经济共同体也发声明谴责几内亚发生的“政变图谋”，要求几内亚叛乱军人保障孔戴人身安全，无条件释放孔戴和其他在押人员。

几内亚位于西非西岸，人口约1310万，属于全球最不发达国家之一。去年10月，孔戴第三次当选总统，几内亚国内随即爆发暴力抗议活动，造成数十人丧生。