塔利班公布阿富汗看守内阁名单 组织创始元老之一阿洪德任代总理

塔利班发言人穆贾希德在记者会上，宣布新政府第一批成员。他说：“这个内阁仍未完整，而且只是代理职位……我们将从国内其他地区引进人选。”

（喀布尔综合电）阿富汗塔利班周二宣布看守政府领导班子，穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）被任命代总理。两名代副总理分别是塔利班联合创建人巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）和哈纳菲（Abdul Salam Hanafi）。

塔利班发言人穆贾希德当天在记者会上，宣布新政府第一批成员。

塔利班领袖之一的穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）受委担任代外交部长，他是塔利班在卡塔尔首都多哈的谈判代表。塔利班创建领袖奥马尔的儿子雅各布（Mullah Yaqoob）担任代国防部长。哈卡尼（Sarajuddin Haqqani）担任代内政部长。

穆贾希德说：“这个内阁仍未完整，而且只是代理职位……我们将从国内其他地区引进人选。”

印度媒体报道，外界对阿洪德所知甚少，他是塔利班创始元老之一，领导塔利班权势重大的决策核心，即领导理事会已经20年，至今仍在联合国恐怖分子名单上。据知他在塔利班内部深获尊重，被视为宗教背景比军事背景强。

拜登：距承认塔利班政府还“很远”

目前仍不知塔利班最高领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）将在新政府担任什么职位。

自从上月阿富汗加尼政府倒台、塔利班掌控首都喀布尔之后，阿洪扎达一直没有在公开场合露面。20年来，阿洪德一直与阿洪扎达关系密切。

另外，对于美国承认塔利班政权的问题，美国总统拜登周二在白宫回答媒体的询问时表明，目前距承认塔利班政府还“很远”。拜登简短的回答说：“距此还很远，很远。”

美国国务院主管政治事务的次卿纽兰日前说，美国和塔利班过去一段时间密集接触，观察塔利班是否遵守联合国安理会要求塔利班允许阿富汗及外国公民安全有序离境的决议，并检视塔利班是否能兑现承诺，不过这和正式承认相去甚远。

国务卿布林肯定本月14日出席国会参议院外交关系委员会举行的听证会，针对美国政府从阿富汗撤军一事发言。此次听证会将就拜登在阿富汗撤军后的后续计划，以及白宫如何帮助仍滞留在阿富汗的美国人撤离等一系列问题展开讨论。