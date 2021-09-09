趁气候暖化冰盖消融 俄派破冰船到北极积极开发“北方航道”

（北极法新电）气候暖化令北极冰盖消融，俄罗斯把握时机，要借助其庞大的核动力破冰船舰队在北极称霸。

莫斯科把北极的开发视为一项历史使命，并且已经拟定开发其自然资源的庞大项目。它的下一个大计是全年使用北洋航线，这是一条穿越北极水域的航道，俄罗斯希望它可以与苏伊士运河相抗衡。

今年夏天，一艘名为50年胜利号的破冰船离开摩尔曼斯克港前往北极，其船长告诉法新社记者，俄罗斯在北极扮演着特殊的角色。

船长德米特里洛布索夫说：“我们三分之一的领土位于北极圈以北，长期以来，我们的先辈掌握着冰冻的河川。我们正在成功地延续他们的做法。”。

俄总统普京将北极的开发列为战略重点，俄罗斯天然气工业股份公司、诺里尔斯克镍业公司和俄罗斯石油公司等国有企业已在北极开展了开采石油、天然气和矿产的重大项目。

俄副总理诺瓦克本月说：“北极地区具有巨大的潜力……就资源而言，我们在说的是150亿公吨石油和100万亿立方米天然气。能用上几十年甚至几百年。”

“北方航道”通过俄罗斯北极水域将太平洋与大西洋连接起来。目前，若无破冰船的帮助，“北方航道”无法全年通航，只有在夏季时，一些特殊级别的船只可以通过。

希望在2030年实现全年通航

随着冰盖的消融，莫斯科的目标是到2030年实现全年通航。利用此航线往来东亚和欧洲要比通过苏伊士运河要短得多。

3月间，巨型集装箱船“长赐”轮在苏伊士运河搁浅，打乱亚洲与欧洲的货运，俄罗斯趁机推动船舶使用“北方航道”，避开埃及的这条运河。

俄罗斯希望通过这条航线的货运量能从2020年的近3300万公吨增加到2024年的8000万公吨，到2035年达到1.6亿公吨。这比每年通过苏伊士运河的10亿公吨的货运量要少得多。

负责开发航线和破冰船队的俄罗斯国家原子能公司说，到2024年，开发“北方航道”的投资将达7350亿卢布（134.16亿新元），其中包括2740亿卢布的国家资金。该公司已经拥有一支由五艘破冰船和一艘集装箱船组成的船队，未来五年内还将建造四艘核动力船。目前，尚无其他国家拥有类似的船队，中国和美国主要使用柴电破冰船。