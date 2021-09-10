专家担忧：塔利班重掌阿富汗政权 极端组织或重新抬头威胁本区域安全

尽管东南亚区域的恐怖活动近几年似乎有所减缓，但随着塔利班在阿富汗掌权成了定局，专家担心这可能导致历史重演，促成像“回教祈祷团”的极端和恐怖主义在本区域死灰复燃。

明天是美国九一一恐怖袭击20周年，这场震惊全球的恐怖袭击夺走近3000条人命，并引发以巨大财产和人命损失为代价的漫长反恐战争。