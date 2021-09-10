专家担忧：塔利班重掌阿富汗政权 极端组织或重新抬头威胁本区域安全 订户 来自 / 联合早报 文 / 林煇智 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 九一一恐袭是美国历史上最致命的袭击事件，纽约当局刚在8日宣布，通过先进的脱氧核糖核酸检测确认了两名罹难者的身份，但仍有1100多个遗骸有待辨认。图为当年事发后，一名男子站在纽约世贸中心双子塔的废墟中尝试叫唤生还者，但始终没有回应。（法新社） 字体大小: 小 中 大 尽管东南亚区域的恐怖活动近几年似乎有所减缓，但随着塔利班在阿富汗掌权成了定局，专家担心这可能导致历史重演，促成像“回教祈祷团”的极端和恐怖主义在本区域死灰复燃。明天是美国九一一恐怖袭击20周年，这场震惊全球的恐怖袭击夺走近3000条人命，并引发以巨大财产和人命损失为代价的漫长反恐战争。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 九一一 九一一恐袭事件 阿富汗 塔利班 恐怖主义 新南威尔士州政府公布解封路线图 早说